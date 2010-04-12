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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:28
prodigy написав: Искатель написав: Искатель написав:
Завтра все будут открывать день продажей 29,50. Так, к сведению...
Это было написано до того, как 276-ю голосами "ЗА" ввели военное положение.
Теперь же думаю,что старт может быть гораздо выше.
И ... в Киеве не факт, а по регионам завтра увидим 30-ку на продаже.
А вот там уже надо будет не зевать
а можно не писать панические прогнозы?
У Алекса2006 новые помощники?
Да на здоровье... Завтра посмотрим, я, кстати, напомню, если что.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:30
zРадио написав: Mazay256 написав:
А Винницкая область зачем в списке? По остальным понятно
Приднестровье...
О, ужас, Приднестровье ))
Уже почти пять лет ни Украина, ни молдаване, не допустили на ротацию ни одного кадрового российского офицера туда, там не приземлился ни один российский самолет, никто не дает разрешения на пролет, местные кастрюльщики подрабатывают на охране складов, общая заявленная численность населения на сегодня около 450 тысяч человек, и то большая часть числится, а по факту отсутствует, из оставшихся половина пенсионеры. Жуть, всё пропало.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:31
Faceless написав:
А все же.
Было ли сегодня продолжение истории конфликта? Новые столкновения?
Имхо этот рост - сугубо ситуативный, на панических настроениях, усугубленный тем, что после распродаж у ритейла поднакопилась гривна. Будет ли завтра продолжение? Не факт. Если никаких обострений не будет, то и паника пойдёт на спад, можем съехать вниз так же быстро, как взлетели.
Как я понимаю, ВП в том формате, что его приняли, не меняет особо ничего, только позволяет провести дополнительную мобилизацию.
Вам - отвечу.
Паника. Сегодня еще не все знали. Завтра побегут остальные. С самого утра побегут. Вот под них валютчики уже готовят продажу.
Да, это будет недолго... Но тут и за пару часиков можно разогнать. А потом, как я уже написал, самым смелым - главное, не зевать. Как только рост затормозится, можно смело сливать и подсчитывать барыши.
Вот только смелых завтра будут единицы. Это потом, когда все случится... через несколько часов начнут рассказывать, кто по какому пику слился
И сегодня повода для такого роста не было. Это, как любит говорить 2006-й Алекс, загон. Классический. Но сработал на все 100.
Завтра - краткая 2-я серия.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:33
freeze написав:
местные кастрюльщики подрабатывают на охране складов,
Зато какие склады. Думаю там больше чем на 450.000 про Союзе качественно заложили.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:35
freeze написав: zРадио написав: Mazay256 написав:
А Винницкая область зачем в списке? По остальным понятно
Приднестровье...
О, ужас, Приднестровье ))
Уже почти пять лет ни Украина, ни молдаване, не допустили на ротацию ни одного кадрового российского офицера туда, там не приземлился ни один российский самолет, никто не дает разрешения на пролет, местные кастрюльщики подрабатывают на охране складов, общая заявленная численность населения на сегодня около 450 тысяч человек, и то большая часть числится, а по факту отсутствует, из оставшихся половина пенсионеры. Жуть, всё пропало.
Уверены? Насколько знаю они туда и обратно летают свободно, и игнорировать эту клоаку нельзя
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:36
freeze написав: zРадио написав: Mazay256 написав:
А Винницкая область зачем в списке? По остальным понятно
Приднестровье...
О, ужас, Приднестровье ))
Уже почти пять лет ни Украина, ни молдаване, не допустили на ротацию ни одного кадрового российского офицера туда, там не приземлился ни один российский самолет, никто не дает разрешения на пролет, местные кастрюльщики подрабатывают на охране складов, общая заявленная численность населения на сегодня около 450 тысяч человек, и то большая часть числится, а по факту отсутствует, из оставшихся половина пенсионеры. Жуть, всё пропало.
Я о формальной стороне вопроса. Реальными разведдаными не владею (в отличие от вас
)
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:39
Faceless написав:
Уверены? Насколько знаю они туда и обратно летают свободно, и игнорировать эту клоаку нельзя
Абсолютно, существуют абсолютный запрет на пролет любых летательных аппаратов в Приднестровье как со стороны Украины, так и со стороны Молдовы.
Бедняга Рогозин уже несколько раз окольными путями пытался доехать до Приднестровья, но не получал разрешения даже выйти из рейсового самолета в Кишиневе.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:39
Искатель написав:
можно смело сливать и подсчитывать барыши.
нввколо одні бариги і бариші...
і заганяли
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:43
Завтра - вниз пополудни))
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:43
Искатель написав:
Паника. Сегодня еще не все знали. Завтра побегут остальные. С самого утра побегут. Вот под них валютчики уже готовят продажу.
Пока не осмыслили. Честно говоря сам не верил, что с такими запятыми примут.
А ведь побегут, и не только к валютчикам, самые серливые и осторожные из страны побегут. Много нам обещали, и правую руку на отрез, и АТО за три дня. Вера- понятие узкое.
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