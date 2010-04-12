Додано: Пон 26 лис, 2018 22:31

Faceless написав: А все же.

Было ли сегодня продолжение истории конфликта? Новые столкновения?

Имхо этот рост - сугубо ситуативный, на панических настроениях, усугубленный тем, что после распродаж у ритейла поднакопилась гривна. Будет ли завтра продолжение? Не факт. Если никаких обострений не будет, то и паника пойдёт на спад, можем съехать вниз так же быстро, как взлетели.

Как я понимаю, ВП в том формате, что его приняли, не меняет особо ничего, только позволяет провести дополнительную мобилизацию. А все же.Было ли сегодня продолжение истории конфликта? Новые столкновения?Имхо этот рост - сугубо ситуативный, на панических настроениях, усугубленный тем, что после распродаж у ритейла поднакопилась гривна. Будет ли завтра продолжение? Не факт. Если никаких обострений не будет, то и паника пойдёт на спад, можем съехать вниз так же быстро, как взлетели.Как я понимаю, ВП в том формате, что его приняли, не меняет особо ничего, только позволяет провести дополнительную мобилизацию.

Вам - отвечу.Паника. Сегодня еще не все знали. Завтра побегут остальные. С самого утра побегут. Вот под них валютчики уже готовят продажу.Да, это будет недолго... Но тут и за пару часиков можно разогнать. А потом, как я уже написал, самым смелым - главное, не зевать. Как только рост затормозится, можно смело сливать и подсчитывать барыши.Вот только смелых завтра будут единицы. Это потом, когда все случится... через несколько часов начнут рассказывать, кто по какому пику слилсяИ сегодня повода для такого роста не было. Это, как любит говорить 2006-й Алекс, загон. Классический. Но сработал на все 100.Завтра - краткая 2-я серия.