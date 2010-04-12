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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:44
Эвген написав:
Зато какие склады.
Точнее склад, действительно огромный в селе Колбасном, снаряды со времен СССР, очень много, никто не знает, что с ними делать, были попытки еще при Ющенко переместить это взрывоопасное складилово в РФ, но Ющенко запретил, по факту сейчас ни Украина, ни Молдова не дают разрешение по перемещению этого склада через свою территорию, что естественно, нах надо движуха многих эшелонов с взрывоопасным грузом, пусть сами разбираются и охраняют.
Востаннє редагувалось freeze
в Пон 26 лис, 2018 22:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:44
Вашингтон передал "привет" и четко объяснил нашему П. что демократия это не просто слова.
Игры с ущемлением конституционных прав граждан и переносом выборов очень плохо могут закончиться. Узурпация власти всегда плохо заканчивается для иннициаторов.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:45
freeze написав: Faceless написав:
Уверены? Насколько знаю они туда и обратно летают свободно, и игнорировать эту клоаку нельзя
Абсолютно, существуют абсолютный запрет на пролет любых летательных аппаратов в Приднестровье как со стороны Украины, так и со стороны Молдовы.
Бедняга Рогозин уже несколько раз окольными путями пытался доехать до Приднестровья, но не получал разрешения даже выйти из рейсового самолета в Кишиневе.
Нельзя исключать театрализованных запретов "бедняги Рогозина" - вот вы и многие другие после них считаете, что россияне эту территорию не контролируют.
И вообще, как показал опыт Крыма - начилие персонала и средств играет второстепенную роль. Первостепенная - это убеждения местного населения. А с ватой в Приднестровье все в порядке
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:49
zРадио написав:
вот вы и многие другие после них считаете, что россияне эту территорию не контролируют.
Как это россияне не контролируют эту территорию, если там большинство получают российскую пенсию. Но вооружение туда закинуть им никто не разрешает, а вы видели десантные самолеты РФ, летящие через Украину в ПМР, вот и я не видел. Аэрофлот даже не летает)))
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:54
freeze написав: zРадио написав:
вот вы и многие другие после них считаете, что россияне эту территорию не контролируют.
Как это россияне не контролируют эту территорию, если там большинство получают российскую пенсию. Но вооружение туда закинуть им никто не разрешает, а вы видели десантные самолеты РФ, летящие через Украину в ПМР, вот и я не видел. Аэрофлот даже не летает)))
Там и советского оружия предостаточно. Как будто в нашей армии более современное... А прямых рейсов и в Украину из РФ нет. Но это не значит, что она не способна проводить работу в регионах, с которыми нет границы
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Додано: Пон 26 лис, 2018 23:01
greenozon написав:
нввколо одні бариги і бариші...
і заганяли
Умница! Плюсанул.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 23:03
zРадио написав:
И вообще, как показал опыт Крыма - начилие персонала и средств играет второстепенную роль. Первостепенная - это убеждения местного населения. А с ватой в Приднестровье все в порядке
Ровно наоборот: убеждения среди населения были всегда. Но только решительные действия вооруженных сил изменили ситуацию.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 23:05
Zebra написав: дарий написав:
От Зебры точно не ожидал... вроде неглупый.
Я вчера тут всем сказал что в понедельник курс попрет вверх, походу кроме меня и тебя никто за баксов не побежал пока ещё по 27.9х отдавали
То что я пишу это те страхи которые движутся аленям. "А что если завтра война?"
Народ в массе своей темный. Завтра выйдут на работу и коллективом начнут обсуждать что в области ввели военное положение. Слово "война" на многих действует панически.
Помню друга в детстве разыграл что мы объявили войну Японии, он сильно испугался. Страх войны для многих людей это инстинктивный страх.
Ага, точно так же писали и про "последний вагон осени" и про веру в биткоин))) Ваши слова уже воспринимают примерно как и слова вашего второго акаунта - Кабанчика.
Те, кто не разбирается в текущей ситуации, те зачастую и глупы, так что и гривны у них свободной нет, не заработали)) Им покупать не на что будет, пусть паникуют сколько влезет. А когда поумнеют, начнут зарабатывать больше, так и ситуацию понимать лучше станут.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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