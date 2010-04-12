Zebra написав:

дарий написав: От Зебры точно не ожидал... вроде неглупый. От Зебры точно не ожидал... вроде неглупый.

Я вчера тут всем сказал что в понедельник курс попрет вверх, походу кроме меня и тебя никто за баксов не побежал пока ещё по 27.9х отдавалиТо что я пишу это те страхи которые движутся аленям. "А что если завтра война?"Народ в массе своей темный. Завтра выйдут на работу и коллективом начнут обсуждать что в области ввели военное положение. Слово "война" на многих действует панически.Помню друга в детстве разыграл что мы объявили войну Японии, он сильно испугался. Страх войны для многих людей это инстинктивный страх.