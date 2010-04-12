Точнее склад, действительно огромный в селе Колбасном, снаряды со времен СССР, очень много, никто не знает, что с ними делать, были попытки еще при Ющенко переместить это взрывоопасное складилово в РФ, но Ющенко запретил, по факту сейчас ни Украина, ни Молдова не дают разрешение по перемещению этого склада через свою территорию, что естественно, нах надо движуха многих эшелонов с взрывоопасным грузом, пусть сами разбираются и охраняют.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 26 лис, 2018 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Вашингтон передал "привет" и четко объяснил нашему П. что демократия это не просто слова. Игры с ущемлением конституционных прав граждан и переносом выборов очень плохо могут закончиться. Узурпация власти всегда плохо заканчивается для иннициаторов.
Faceless написав:Уверены? Насколько знаю они туда и обратно летают свободно, и игнорировать эту клоаку нельзя
Абсолютно, существуют абсолютный запрет на пролет любых летательных аппаратов в Приднестровье как со стороны Украины, так и со стороны Молдовы. Бедняга Рогозин уже несколько раз окольными путями пытался доехать до Приднестровья, но не получал разрешения даже выйти из рейсового самолета в Кишиневе.
Нельзя исключать театрализованных запретов "бедняги Рогозина" - вот вы и многие другие после них считаете, что россияне эту территорию не контролируют.
И вообще, как показал опыт Крыма - начилие персонала и средств играет второстепенную роль. Первостепенная - это убеждения местного населения. А с ватой в Приднестровье все в порядке
zРадио написав:вот вы и многие другие после них считаете, что россияне эту территорию не контролируют.
Как это россияне не контролируют эту территорию, если там большинство получают российскую пенсию. Но вооружение туда закинуть им никто не разрешает, а вы видели десантные самолеты РФ, летящие через Украину в ПМР, вот и я не видел. Аэрофлот даже не летает)))
zРадио написав:вот вы и многие другие после них считаете, что россияне эту территорию не контролируют.
Как это россияне не контролируют эту территорию, если там большинство получают российскую пенсию. Но вооружение туда закинуть им никто не разрешает, а вы видели десантные самолеты РФ, летящие через Украину в ПМР, вот и я не видел. Аэрофлот даже не летает)))
Там и советского оружия предостаточно. Как будто в нашей армии более современное... А прямых рейсов и в Украину из РФ нет. Но это не значит, что она не способна проводить работу в регионах, с которыми нет границы
дарий написав:От Зебры точно не ожидал... вроде неглупый.
Я вчера тут всем сказал что в понедельник курс попрет вверх, походу кроме меня и тебя никто за баксов не побежал пока ещё по 27.9х отдавали То что я пишу это те страхи которые движутся аленям. "А что если завтра война?" Народ в массе своей темный. Завтра выйдут на работу и коллективом начнут обсуждать что в области ввели военное положение. Слово "война" на многих действует панически. Помню друга в детстве разыграл что мы объявили войну Японии, он сильно испугался. Страх войны для многих людей это инстинктивный страх.
Ага, точно так же писали и про "последний вагон осени" и про веру в биткоин))) Ваши слова уже воспринимают примерно как и слова вашего второго акаунта - Кабанчика.
Те, кто не разбирается в текущей ситуации, те зачастую и глупы, так что и гривны у них свободной нет, не заработали)) Им покупать не на что будет, пусть паникуют сколько влезет. А когда поумнеют, начнут зарабатывать больше, так и ситуацию понимать лучше станут.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0306-04 Скажите, а депутаты хоть немного понимают, о чем они проголосовали? 2.7. В особливий період припиняється функціонування біржового сегмента валютного ринку. 2.8. В особливий період виручка в іноземній валюті від експорту товару підлягає продажу в повному обсязі. 3.1. У день оголошення особливого періоду офіційний курс гривні до іноземних валют установлює Національний банк шляхом фіксації його на рівні, установленому на останній день перед днем введення особливого періоду. и это ещё без знаменитой Постановы 60, которая теперь тоже актуальна. Ну и весь перечень http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0517-10 Так, что не обижайте, как говорится оленей, может они просто нормативную базу читают. Отправлено с моего PocketBook SURFpad 4 L через Tapatalk
Востаннє редагувалось qreaton в Пон 26 лис, 2018 23:19, всього редагувалось 2 разів.