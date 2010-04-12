qreaton написав:Скажите, а депутаты хоть немного понимают, о чем они проголосовали? 2.7. В особливий період припиняється функціонування біржового сегмента валютного ринку.
Биржа в Киеве, там ничего не изменилось и там нет военного положения. Ну, и эта загадочная фраза Порошенко при выступлении, что меры указанные каламбур в Указе, будут применяться только в случае наступательных действий противника. До сих пор пытаюсь осознать, что это значит, а если не будет наступательных действий?
qreaton написав:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0306-04 Скажите, а депутаты хоть немного понимают, о чем они проголосовали? 2.7. В особливий період припиняється функціонування біржового сегмента валютного ринку. 2.8. В особливий період виручка в іноземній валюті від експорту товару підлягає продажу в повному обсязі. 3.1. У день оголошення особливого періоду офіційний курс гривні до іноземних валют установлює Національний банк шляхом фіксації його на рівні, установленому на останній день перед днем введення особливого періоду. и это ещё без знаменитой Постановы 60, которая теперь тоже актуальна. Ну и весь перечень http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0517-10 Так, что не обижайте, как говорится оленей, может они просто нормативную базу читают. Отправлено с моего PocketBook SURFpad 4 L через Tapatalk
Не путайте "особый период" и "военное положение". Для ВП прописан отдельный закон.
Но там, в Постановах, много, что указанно, и к примеру продажа экспортной выручки, и целый набор разных инструментов. И, я в упор не вижу, что это законодательство можно выборочно применять или не применять. Все чёрным по белому написано, НБУ обязан принять меры указанные в этих Постановах и порядках, они опубликованы, и действуют.
freeze написав:
qreaton написав:Скажите, а депутаты хоть немного понимают, о чем они проголосовали? 2.7. В особливий період припиняється функціонування біржового сегмента валютного ринку.
Биржа в Киеве, там ничего не изменилось и там нет военного положения. Ну, и эта загадочная фраза Порошенко при выступлении, что меры указанные каламбур в Указе, будут применяться только в случае наступательных действий противника. До сих пор пытаюсь осознать, что это значит, а если не будет наступательных действий, что вся суета, переживания и прения зря будут?
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qreaton написав:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0306-04 Скажите, а депутаты хоть немного понимают, о чем они проголосовали? 2.7. В особливий період припиняється функціонування біржового сегмента валютного ринку. 2.8. В особливий період виручка в іноземній валюті від експорту товару підлягає продажу в повному обсязі. 3.1. У день оголошення особливого періоду офіційний курс гривні до іноземних валют установлює Національний банк шляхом фіксації його на рівні, установленому на останній день перед днем введення особливого періоду. и это ещё без знаменитой Постановы 60, которая теперь тоже актуальна. Ну и весь перечень http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0517-10 Так, что не обижайте, как говорится оленей, может они просто нормативную базу читают. Отправлено с моего PocketBook SURFpad 4 L через Tapatalk
Не путайте "особый период" и "военное положение". Для ВП прописан отдельный закон.[/quote]
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Востаннє редагувалось qreaton в Пон 26 лис, 2018 23:39, всього редагувалось 1 раз.
qreaton написав:Скажите, а депутаты хоть немного понимают, о чем они проголосовали? 2.7. В особливий період припиняється функціонування біржового сегмента валютного ринку.
Биржа в Киеве, там ничего не изменилось и там нет военного положения. Ну, и эта загадочная фраза Порошенко при выступлении, что меры указанные каламбур в Указе, будут применяться только в случае наступательных действий противника. До сих пор пытаюсь осознать, что это значит, а если не будет наступательных действий?
Как я понял ни какого положения нет, а будет тогда когда будет наступление, а то что сейчас приняли даёт право президенту в случае такого наступления уже без утверждения рады, вводить ограничительные меры. Интересно бы увидеть текст указа.