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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68976898689969006901>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 940
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:20

29,20 - 31,50
И это самая адекватная обменка в Харькове. Причем, до решения по ВП на продажу стояло 29,50
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:20

Re: Валютный рынок в контексте

Кстати, 1,3 млрд долларов для Ощада уже обсудили? Интересно как они их потратят)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Alex2006 написав:Те, кто не разбирается в текущей ситуации


Мысли вслух...
Как мой опыт показывает, очень часто те, кто считает, что понимает все процессы в этой жизни, ошибается чаще и больше чем те, шо типа лохи...

Умные быстрее реагируют на ситуативные моменты... Однако, в итоге по временному факту - в проигрыше... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:22

  Alex2006 написав:Кстати, 1,3 млрд долларов для Ощада уже обсудили? Интересно как они их потратят)


Интересно когда они их вначале получат ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:25

  Alex2006 написав:Кстати, 1,3 млрд долларов для Ощада уже обсудили? Интересно как они их потратят)


Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:26

  qreaton написав:Скажите, а депутаты хоть немного понимают, о чем они проголосовали?
2.7. В особливий період припиняється функціонування біржового
сегмента валютного ринку.


Биржа в Киеве, там ничего не изменилось и там нет военного положения.
Ну, и эта загадочная фраза Порошенко при выступлении, что меры указанные каламбур в Указе, будут применяться только в случае наступательных действий противника. До сих пор пытаюсь осознать, что это значит, а если не будет наступательных действий?
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:30

  qreaton написав:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0306-04
Скажите, а депутаты хоть немного понимают, о чем они проголосовали?
2.7. В особливий період припиняється функціонування біржового
сегмента валютного ринку.
2.8. В особливий період виручка в іноземній валюті від
експорту товару підлягає продажу в повному обсязі.
3.1. У день оголошення особливого періоду офіційний курс
гривні до іноземних валют установлює Національний банк шляхом
фіксації його на рівні, установленому на останній день перед днем
введення особливого періоду.
и это ещё без знаменитой Постановы 60, которая теперь тоже актуальна.
Ну и весь перечень http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0517-10
Так, что не обижайте, как говорится оленей, может они просто нормативную базу читают.
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Не путайте "особый период" и "военное положение". Для ВП прописан отдельный закон.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:32

Re: Валютный рынок в контексте

Но там, в Постановах, много, что указанно, и к примеру продажа экспортной выручки, и целый набор разных инструментов. И, я в упор не вижу, что это законодательство можно выборочно применять или не применять. Все чёрным по белому написано, НБУ обязан принять меры указанные в этих Постановах и порядках, они опубликованы, и действуют.
freeze написав:
  qreaton написав:Скажите, а депутаты хоть немного понимают, о чем они проголосовали?
2.7. В особливий період припиняється функціонування біржового
сегмента валютного ринку.


Биржа в Киеве, там ничего не изменилось и там нет военного положения.
Ну, и эта загадочная фраза Порошенко при выступлении, что меры указанные каламбур в Указе, будут применяться только в случае наступательных действий противника. До сих пор пытаюсь осознать, что это значит, а если не будет наступательных действий, что вся суета, переживания и прения зря будут?


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qreaton
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:33

Re: Валютный рынок в контексте

А почему не путать? Где это обозначено? https://news.dtkt.ua/ru/law/jurisprudence/49181 Верховный Суд вообще считает, что он и раньше наступил. quote="Starikan"]
  qreaton написав:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0306-04
Скажите, а депутаты хоть немного понимают, о чем они проголосовали?
2.7. В особливий період припиняється функціонування біржового
сегмента валютного ринку.
2.8. В особливий період виручка в іноземній валюті від
експорту товару підлягає продажу в повному обсязі.
3.1. У день оголошення особливого періоду офіційний курс
гривні до іноземних валют установлює Національний банк шляхом
фіксації його на рівні, установленому на останній день перед днем
введення особливого періоду.
и это ещё без знаменитой Постановы 60, которая теперь тоже актуальна.
Ну и весь перечень http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0517-10
Так, что не обижайте, как говорится оленей, может они просто нормативную базу читают.
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Не путайте "особый период" и "военное положение". Для ВП прописан отдельный закон.[/quote]

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Востаннє редагувалось qreaton в Пон 26 лис, 2018 23:39, всього редагувалось 1 раз.
qreaton
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:36

  freeze написав:
  qreaton написав:Скажите, а депутаты хоть немного понимают, о чем они проголосовали?
2.7. В особливий період припиняється функціонування біржового
сегмента валютного ринку.


Биржа в Киеве, там ничего не изменилось и там нет военного положения.
Ну, и эта загадочная фраза Порошенко при выступлении, что меры указанные каламбур в Указе, будут применяться только в случае наступательных действий противника. До сих пор пытаюсь осознать, что это значит, а если не будет наступательных действий?

Как я понял ни какого положения нет, а будет тогда когда будет наступление, а то что сейчас приняли даёт право президенту в случае такого наступления уже без утверждения рады, вводить ограничительные меры. Интересно бы увидеть текст указа.
denstuch
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