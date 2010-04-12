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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6898689969006901>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 940
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:38

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:
  дарий написав:От Зебры точно не ожидал... вроде неглупый.

Я вчера тут всем сказал что в понедельник курс попрет вверх, походу кроме меня и тебя никто за баксов не побежал пока ещё по 27.9х отдавали
То что я пишу это те страхи которые движутся аленям. "А что если завтра война?"
Народ в массе своей темный. Завтра выйдут на работу и коллективом начнут обсуждать что в области ввели военное положение. Слово "война" на многих действует панически.
Помню друга в детстве разыграл что мы объявили войну Японии, он сильно испугался. Страх войны для многих людей это инстинктивный страх.

Ага, точно так же писали и про "последний вагон осени" и про веру в биткоин))) Ваши слова уже воспринимают примерно как и слова вашего второго акаунта - Кабанчика.

Те, кто не разбирается в текущей ситуации, те зачастую и глупы, так что и гривны у них свободной нет, не заработали)) Им покупать не на что будет, пусть паникуют сколько влезет. А когда поумнеют, начнут зарабатывать больше, так и ситуацию понимать лучше станут.

Кто купил в августе биткоин когда начался загон ещё по старому курсу 26 и сразу же его продал на международных биржах, тот мог получить свой доллар уже в сентябре, так как цены сравнялись.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:38

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:Да-да - попробовали бы "решительные вооруженные силы" из нескольких сот зеленых человечков появиться где-нибудь в Тернопольской области


Я тоже так пока думаю...

Дай бог...
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:41

Re: Валютный рынок в контексте

60 процентов жителей Канады успели таки зайти в биткоин!
Блин, откуда у людей стоко лишних денег?
Проклятые капиталисты! :D :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:43

Re: Валютный рынок в контексте

Очень хочется коменты ЛИБО услышать... Честно.
Понятно, что за блокчейном будушее...
А что Лохам, вошедшим вовремя, делать?
:oops:
Востаннє редагувалось дарий в Пон 26 лис, 2018 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:47

  Zebra написав:
  дарий написав:От Зебры точно не ожидал... вроде неглупый.

Я вчера тут всем сказал что в понедельник курс попрет вверх, походу кроме меня и тебя никто за баксов не побежал пока ещё по 27.9х отдавали
То что я пишу это те страхи которые движутся аленям. "А что если завтра война?"
Народ в массе своей темный. Завтра выйдут на работу и коллективом начнут обсуждать что в области ввели военное положение. Слово "война" на многих действует панически.
Помню друга в детстве разыграл что мы объявили войну Японии, он сильно испугался. Страх войны для многих людей это инстинктивный страх.


А зачем было бежать в понедельник, если всю свободную гривну меняли по ходу поступления, и курсы 28,1-27,9 полностью устраивали, последний раз в пятницу по 27,95)
Дурень думкою багатіє
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:51

  дарий написав:Очень хочется коменты ЛИБО услышать... Честно.


Он решает вопрос с МВФ, сейчас вроде в Нью-Йорке, пока не до комментов ему.

Ночью решал военные вопросы.
"Час назад проезжал мимо Пентагона, там во всех окнах свет."/c/
viewtopic.php?p=4508160#p4508160
Востаннє редагувалось freeze в Пон 26 лис, 2018 23:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:52

:mrgreen: freeze
Вопрос, где у нас "Пентагон" ? :oops:
Востаннє редагувалось дарий в Пон 26 лис, 2018 23:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:55

  freeze написав:
  LuckyG написав:
  bugalter написав:Надеюсь ,что депутаты не пойдут на поводу у Порошенко и Турчинова.Должен же быть в коллективном мозгу разум если его нет у отдельных лиц.

Только если Юля порешала с Аваковым,и Фронт не даст голосов. Кстати,полагаю что так и будет. Скоро узнаем.


А чего не проголосовать, тем более на 30 дней, особого плана действий нет, зачем вводить и что делать с этим военным положением непонятно, пусть будет.

Я имел в виду всеобщее,по всей стране. Его собственно и не ввели. Вместо паники подключил хорошие колонки и весь вечер слушал хорошую музыку. После откупа утром)
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:02

29,30 - 31,50 - обменка, которая обычно не работает ночью, сегодня на серхурочных трудится. Неужели берут уже по 31,50? Курс приема только за вечер на 30 копеек вырос - http://obmenka.kh.ua/
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:06

  Tolevas написав:29,30 - 31,50 - обменка, которая обычно не работает ночью, сегодня на серхурочных трудится. Неужели берут уже по 31,50? Курс приема только за вечер на 30 копеек вырос - http://obmenka.kh.ua/

Вопрос важнее - реально ли сдать по 29.30)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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