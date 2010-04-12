дарий написав:От Зебры точно не ожидал... вроде неглупый.
Я вчера тут всем сказал что в понедельник курс попрет вверх, походу кроме меня и тебя никто за баксов не побежал пока ещё по 27.9х отдавали То что я пишу это те страхи которые движутся аленям. "А что если завтра война?" Народ в массе своей темный. Завтра выйдут на работу и коллективом начнут обсуждать что в области ввели военное положение. Слово "война" на многих действует панически. Помню друга в детстве разыграл что мы объявили войну Японии, он сильно испугался. Страх войны для многих людей это инстинктивный страх.
Ага, точно так же писали и про "последний вагон осени" и про веру в биткоин))) Ваши слова уже воспринимают примерно как и слова вашего второго акаунта - Кабанчика.
Те, кто не разбирается в текущей ситуации, те зачастую и глупы, так что и гривны у них свободной нет, не заработали)) Им покупать не на что будет, пусть паникуют сколько влезет. А когда поумнеют, начнут зарабатывать больше, так и ситуацию понимать лучше станут.
Кто купил в августе биткоин когда начался загон ещё по старому курсу 26 и сразу же его продал на международных биржах, тот мог получить свой доллар уже в сентябре, так как цены сравнялись.
дарий написав:От Зебры точно не ожидал... вроде неглупый.
Я вчера тут всем сказал что в понедельник курс попрет вверх, походу кроме меня и тебя никто за баксов не побежал пока ещё по 27.9х отдавали То что я пишу это те страхи которые движутся аленям. "А что если завтра война?" Народ в массе своей темный. Завтра выйдут на работу и коллективом начнут обсуждать что в области ввели военное положение. Слово "война" на многих действует панически. Помню друга в детстве разыграл что мы объявили войну Японии, он сильно испугался. Страх войны для многих людей это инстинктивный страх.
А зачем было бежать в понедельник, если всю свободную гривну меняли по ходу поступления, и курсы 28,1-27,9 полностью устраивали, последний раз в пятницу по 27,95)
Tolevas написав:29,30 - 31,50 - обменка, которая обычно не работает ночью, сегодня на серхурочных трудится. Неужели берут уже по 31,50? Курс приема только за вечер на 30 копеек вырос - http://obmenka.kh.ua/
Вопрос важнее - реально ли сдать по 29.30)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.