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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6898689969006901

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 940
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:10

Re: Валютный рынок в контексте

  Alex2006 написав:Те, кто не разбирается в текущей ситуации, те зачастую и глупы, так что и гривны у них свободной нет, не заработали))


да ладно, знал я одного глазного хирурга с шальным баблом, которая евро нагреблась по 56 грн на десяток кило. такие были и будут всегда, не в уме дело, а в нервах.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:11

  Alex2006 написав:
  Tolevas написав:29,30 - 31,50 - обменка, которая обычно не работает ночью, сегодня на серхурочных трудится. Неужели берут уже по 31,50? Курс приема только за вечер на 30 копеек вырос - http://obmenka.kh.ua/

Вопрос важнее - реально ли сдать по 29.30)


Уверен, что реально. Эта обменка еще ни разу в неправдивости курсов замечена не была. Да и вообще - чего у меня спрашиваете? Там телефоны есть. А слово менялы по телефону - закон, это не банк, здесь вас не обманут.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:14

LuckyG

Работник ТВЦ Сидоров, запершись в операторской, четыре часа подряд
транслировал в эфир запись балета Лебединое озеро. Чем вызвал обвал на бирже и массовый вылет за рубеж депутатов и олигархов...
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дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:14

  Alex2006 написав:Вопрос важнее - реально ли сдать по 29.30)

Якщо черга з оленів, що беруть по 31.5, то цілком :D
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:17

  дарий написав:LuckyG

Работник ТВЦ Сидоров, запершись в операторской, четыре часа подряд
транслировал в эфир запись балета Лебединое озеро. Чем вызвал обвал на бирже и массовый вылет за рубеж депутатов и олигархов...
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Было бы неплохо. Но сомневаюсь..)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:19

  freeze написав:
  дарий написав:Очень хочется коменты ЛИБО услышать... Честно.


Он решает вопрос с МВФ, сейчас вроде в Нью-Йорке, пока не до комментов ему.

Ночью решал военные вопросы.
"Час назад проезжал мимо Пентагона, там во всех окнах свет."/c/
viewtopic.php?p=4508160#p4508160


Так же вроде сейчас на заседании Совбеза ООН ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:31

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Умничка... За нас переживает...
Помолимся за его здоровье. :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:34

Re: Валютный рынок в контексте

Так-с, де там товаріщі з бубкою в голові, які хвалили гривночку і плювалися нікчемним долляром? Enjoy :mrgreen:
Кстатє, пурген у ФБ пригадав свій вересневий прогноз - що сходимо на 30+ і вернемося назад. Якщо у когось є сталеві яйки, це буде цікаво...
Хм, невже ставочки по депозитах підуть вгору? :mrgreen:
Nighthawk
 
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