Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 00:10
Alex2006 написав:
Те, кто не разбирается в текущей ситуации, те зачастую и глупы, так что и гривны у них свободной нет, не заработали))
да ладно, знал я одного глазного хирурга с шальным баблом, которая евро нагреблась по 56 грн на десяток кило. такие были и будут всегда, не в уме дело, а в нервах.
Moneta
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Додано: Вів 27 лис, 2018 00:11
Alex2006 написав: Tolevas написав:
29,30 - 31,50 - обменка, которая обычно не работает ночью, сегодня на серхурочных трудится. Неужели берут уже по 31,50? Курс приема только за вечер на 30 копеек вырос -
http://obmenka.kh.ua/
Вопрос важнее - реально ли сдать по 29.30)
Уверен, что реально. Эта обменка еще ни разу в неправдивости курсов замечена не была. Да и вообще - чего у меня спрашиваете? Там телефоны есть. А слово менялы по телефону - закон, это не банк, здесь вас не обманут.
Tolevas
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Додано: Вів 27 лис, 2018 00:14
LuckyG
Работник ТВЦ Сидоров, запершись в операторской, четыре часа подряд
транслировал в эфир запись балета Лебединое озеро. Чем вызвал обвал на бирже и массовый вылет за рубеж депутатов и олигархов...
дарий
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Додано: Вів 27 лис, 2018 00:14
Alex2006 написав:
Вопрос важнее - реально ли сдать по 29.30)
Якщо черга з оленів, що беруть по 31.5, то цілком
stryzhko
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Додано: Вів 27 лис, 2018 00:17
дарий написав: LuckyG
Работник ТВЦ Сидоров, запершись в операторской, четыре часа подряд
транслировал в эфир запись балета Лебединое озеро. Чем вызвал обвал на бирже и массовый вылет за рубеж депутатов и олигархов...
Было бы неплохо. Но сомневаюсь..)
LuckyG
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Додано: Вів 27 лис, 2018 00:19
freeze написав: дарий написав:
Очень хочется коменты ЛИБО услышать... Честно.
Он решает вопрос с МВФ, сейчас вроде в Нью-Йорке, пока не до комментов ему.
Ночью решал военные вопросы.
"Час назад проезжал мимо Пентагона, там во всех окнах свет."/c/
viewtopic.php?p=4508160#p4508160
Так же вроде сейчас на заседании Совбеза ООН ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 27 лис, 2018 00:31
zzzzzz
Умничка... За нас переживает...
Помолимся за его здоровье.
дарий
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Додано: Вів 27 лис, 2018 00:34
Так-с, де там товаріщі з бубкою в голові, які хвалили гривночку і плювалися нікчемним долляром? Enjoy
Кстатє, пурген у ФБ пригадав свій вересневий прогноз - що сходимо на 30+ і вернемося назад. Якщо у когось є сталеві яйки, це буде цікаво...
Хм, невже ставочки по депозитах підуть вгору?
Nighthawk
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