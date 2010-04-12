LuckyG
Работник ТВЦ Сидоров, запершись в операторской, четыре часа подряд
транслировал в эфир запись балета Лебединое озеро. Чем вызвал обвал на бирже и массовый вылет за рубеж депутатов и олигархов...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 00:14
LuckyG
Работник ТВЦ Сидоров, запершись в операторской, четыре часа подряд
транслировал в эфир запись балета Лебединое озеро. Чем вызвал обвал на бирже и массовый вылет за рубеж депутатов и олигархов...
Додано: Вів 27 лис, 2018 00:14
Додано: Вів 27 лис, 2018 00:17
Додано: Вів 27 лис, 2018 00:19
Так же вроде сейчас на заседании Совбеза ООН ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 27 лис, 2018 00:34
Re: Валютный рынок в контексте
Так-с, де там товаріщі з бубкою в голові, які хвалили гривночку і плювалися нікчемним долляром? Enjoy
Кстатє, пурген у ФБ пригадав свій вересневий прогноз - що сходимо на 30+ і вернемося назад. Якщо у когось є сталеві яйки, це буде цікаво...
Хм, невже ставочки по депозитах підуть вгору?
Ну я зранку на останню вільну гривню ще штукарь по 27.95 взяв у ОТП. Але то таке, фігня. Уся основна сума вже давно у доллярі ще по 26.10....
Додано: Вів 27 лис, 2018 00:52
Пипл, ты чего так разволновался?!
Военное положение это драйв, движуха, адреналин и яркие воспоминания на всю оставшуюся жизнь.
Я всю свою опаленную войной молодость прожил под военным положением и комендантским часом.
Думаете в 21:00 спать ложился трезвым и пуганным, до дівчат не ходив?
Авжеж.
К полуночи только ужин заканчивали и выдвигались добавлять.
Бывало и попадались. Бывало просто мирно договаривались. А бывало и на блокпостах шлагбаумы таранили. Бывало и с перестрелками уходили. Как в голливудских боевиках. Ощущения и воспоминания непередаваемые.
На следующий день только неловко было с помехмелья идти на службу. А вдруг контрики вычислили? А контрики монотонно читали сводку: За последние сутки в районе нашего расположения военной полицией отбито нападение диверсионной группы одной из мятежных группировок. Призываем весь личный состав проявлять повышенную бдительность. Ситуация крайне обострилась.
Фуууу, пронесло!
Теперь можно подумать и о пиве.
Один только раз через несколько дней после ночной драки в кабаке меня вызывал на беседу контрик.
Но не пойманный - не вор.
Так что нам не страшны никакие военные положения. Пусть на русских срачка нападает.
Главное в танке и в военном положении что?
Правильно.
Главное в танке и в военном положении это не бздеть.
Додано: Вів 27 лис, 2018 00:56
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 27 лис, 2018 01:01
Re: Валютный рынок в контексте
Хотя, простите, Это ж ЛИБО!
Додано: Вів 27 лис, 2018 01:03
Да какое будущее нах за биткоинами?!
Это разводняк.
За металлами будущее.
Нарисовался тут еще один разведпризнак.
Цена серебра (бумажная) на споте сейчас порядка $14, а в Америке в магазинах живые унцевые сребрянные монеты по $25-$30...
А раньше маржа всегда была доллар-два ...
Прошу доложить ваши соображения на этот счет.
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