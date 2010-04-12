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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6899690069016902>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 941
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
600
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:14

LuckyG

Работник ТВЦ Сидоров, запершись в операторской, четыре часа подряд
транслировал в эфир запись балета Лебединое озеро. Чем вызвал обвал на бирже и массовый вылет за рубеж депутатов и олигархов...
:wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:14

  Alex2006 написав:Вопрос важнее - реально ли сдать по 29.30)

Якщо черга з оленів, що беруть по 31.5, то цілком :D
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:17

  дарий написав:LuckyG

Работник ТВЦ Сидоров, запершись в операторской, четыре часа подряд
транслировал в эфир запись балета Лебединое озеро. Чем вызвал обвал на бирже и массовый вылет за рубеж депутатов и олигархов...
:wink:

Было бы неплохо. Но сомневаюсь..)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:19

  freeze написав:
  дарий написав:Очень хочется коменты ЛИБО услышать... Честно.


Он решает вопрос с МВФ, сейчас вроде в Нью-Йорке, пока не до комментов ему.

Ночью решал военные вопросы.
"Час назад проезжал мимо Пентагона, там во всех окнах свет."/c/
viewtopic.php?p=4508160#p4508160


Так же вроде сейчас на заседании Совбеза ООН ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:31

zzzzzz
Умничка... За нас переживает...
Помолимся за его здоровье. :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:34

Re: Валютный рынок в контексте

Так-с, де там товаріщі з бубкою в голові, які хвалили гривночку і плювалися нікчемним долляром? Enjoy :mrgreen:
Кстатє, пурген у ФБ пригадав свій вересневий прогноз - що сходимо на 30+ і вернемося назад. Якщо у когось є сталеві яйки, це буде цікаво...
Хм, невже ставочки по депозитах підуть вгору? :mrgreen:

  Zebra написав:
  дарий написав:От Зебры точно не ожидал... вроде неглупый.

Я вчера тут всем сказал что в понедельник курс попрет вверх, походу кроме меня и тебя никто за баксов не побежал пока ещё по 27.9х отдавали


Ну я зранку на останню вільну гривню ще штукарь по 27.95 взяв у ОТП. Але то таке, фігня. Уся основна сума вже давно у доллярі ще по 26.10....
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:52

Пипл, ты чего так разволновался?! :roll:
Военное положение это драйв, движуха, адреналин и яркие воспоминания на всю оставшуюся жизнь. :!:
Я всю свою опаленную войной молодость прожил под военным положением и комендантским часом.
Думаете в 21:00 спать ложился трезвым и пуганным, до дівчат не ходив?
Авжеж.
К полуночи только ужин заканчивали и выдвигались добавлять.
Бывало и попадались. Бывало просто мирно договаривались. А бывало и на блокпостах шлагбаумы таранили. Бывало и с перестрелками уходили. Как в голливудских боевиках. Ощущения и воспоминания непередаваемые.
На следующий день только неловко было с помехмелья идти на службу. А вдруг контрики вычислили? А контрики монотонно читали сводку: За последние сутки в районе нашего расположения военной полицией отбито нападение диверсионной группы одной из мятежных группировок. Призываем весь личный состав проявлять повышенную бдительность. Ситуация крайне обострилась.
Фуууу, пронесло!
Теперь можно подумать и о пиве.
Один только раз через несколько дней после ночной драки в кабаке меня вызывал на беседу контрик.
Но не пойманный - не вор.
Так что нам не страшны никакие военные положения. Пусть на русских срачка нападает.
Главное в танке и в военном положении что?
Правильно.
Главное в танке и в военном положении это не бздеть.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:56

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Я всю свою опаленную войной молодость прожил под военным положением и комендантским часом.

Стесняюсь спросить...
Вам сколько лет или о какой войнушке идет речь?
:oops:
Ну и контрики расшифруйте плиз... :)
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 01:01

Re: Валютный рынок в контексте

Хотя, простите, Это ж ЛИБО!
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 01:03

  дарий написав:Очень хочется коменты ЛИБО услышать... Честно.
Понятно, что за блокчейном будушее...
А что Лохам, вошедшим вовремя, делать?
:oops:


Да какое будущее нах за биткоинами?!
Это разводняк.
За металлами будущее.
Нарисовался тут еще один разведпризнак.
Цена серебра (бумажная) на споте сейчас порядка $14, а в Америке в магазинах живые унцевые сребрянные монеты по $25-$30... :shock:
А раньше маржа всегда была доллар-два ... :?
Прошу доложить ваши соображения на этот счет. :?:
Libo
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