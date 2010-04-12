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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6899690069016902

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 941
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
600
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 01:05

Libo

Не припомню реальную (не форексную) цену на беленькое в пентагоне даже по 16 баксов... :roll:
В монетах - тем паче. :mrgreen:

Как посетите вновь Родину - монетки унцовые найдем Вам недорого (относительно). 8)
Востаннє редагувалось дарий в Вів 27 лис, 2018 01:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 01:12

  freeze написав:
  дарий написав:Очень хочется коменты ЛИБО услышать... Честно.


Он решает вопрос с МВФ, сейчас вроде в Нью-Йорке, пока не до комментов ему.

Ночью решал военные вопросы.
"Час назад проезжал мимо Пентагона, там во всех окнах свет."/c/
viewtopic.php?p=4508160#p4508160


Завтра отобедаю в кафетерии МВФ, сфоткаю чек и повешу тут …
А Пентагон тут четыре остановки на метро или 10 минут на машине.
Белый дом, ФРС, Минфин, Госдеп - всё 5 минут пешком.
ЦРУ в Ленгли, Вирджиния; Национальная разведка в Мериленде, в сторону Балтимора, обе конторы в 20 минутах езды на машине.
Всё у нас тут рядом.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 01:13

Libo

Вы точно с Былбасовкой не путаете...? :oops:
То шо травку местами у Вас легализовали - читали с... :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 01:32

  дарий написав:Итак, Господа, мабуть, пора подводить итоги этой суточной паники...

Рановато.
Посмотрим завтра на МБ. Сегодня не показатель, люди не успели среагировать (заявку на покупку надо подавать заранее).
Сомневаюсь, что всё делалось ради месячного ВП в меньшей части областей и на этом закончится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 01:48

ЛАД
Согласен, дообед точно вгору.

С МБ нацбанк порешает... А ЧР куда девать при определенной заинтересованности?

Хотя выход простой ( НБУ его прекрасно использует, када хочет).

Утром объява - продажа 100-300 млн по вкусному курсу - и, бобик, быстро сдох (включая юриков). Нерезы сидят в бумаге под великолепных 18.5% . Укргаз физиков подтянул неплохо...

А так, в принципе еще, пересичных, мона поддабить (сидят, гады, на деньжищах!).
:lol:
Пора делать ставки - где Оно -счастье?

А что скажет товарищ Сом? :!:
дарий
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