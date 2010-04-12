Libo
Не припомню реальную (не форексную) цену на беленькое в пентагоне даже по 16 баксов...
В монетах - тем паче.
Как посетите вновь Родину - монетки унцовые найдем Вам недорого (относительно).
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 01:05
Libo
Не припомню реальную (не форексную) цену на беленькое в пентагоне даже по 16 баксов...
В монетах - тем паче.
Как посетите вновь Родину - монетки унцовые найдем Вам недорого (относительно).
Востаннє редагувалось дарий в Вів 27 лис, 2018 01:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 лис, 2018 01:12
Завтра отобедаю в кафетерии МВФ, сфоткаю чек и повешу тут …
А Пентагон тут четыре остановки на метро или 10 минут на машине.
Белый дом, ФРС, Минфин, Госдеп - всё 5 минут пешком.
ЦРУ в Ленгли, Вирджиния; Национальная разведка в Мериленде, в сторону Балтимора, обе конторы в 20 минутах езды на машине.
Всё у нас тут рядом.
Додано: Вів 27 лис, 2018 01:13
Libo
Вы точно с Былбасовкой не путаете...?
То шо травку местами у Вас легализовали - читали с...
Додано: Вів 27 лис, 2018 01:32
Рановато.
Посмотрим завтра на МБ. Сегодня не показатель, люди не успели среагировать (заявку на покупку надо подавать заранее).
Сомневаюсь, что всё делалось ради месячного ВП в меньшей части областей и на этом закончится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Вів 27 лис, 2018 01:48
ЛАД
Согласен, дообед точно вгору.
С МБ нацбанк порешает... А ЧР куда девать при определенной заинтересованности?
Хотя выход простой ( НБУ его прекрасно использует, када хочет).
Утром объява - продажа 100-300 млн по вкусному курсу - и, бобик, быстро сдох (включая юриков). Нерезы сидят в бумаге под великолепных 18.5% . Укргаз физиков подтянул неплохо...
А так, в принципе еще, пересичных, мона поддабить (сидят, гады, на деньжищах!).
Пора делать ставки - где Оно -счастье?
А что скажет товарищ Сом?
|