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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6899690069016902

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 941
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
600
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 01:05

Libo

Не припомню реальную (не форексную) цену на беленькое в пентагоне даже по 16 баксов... :roll:
В монетах - тем паче. :mrgreen:

Как посетите вновь Родину - монетки унцовые найдем Вам недорого (относительно). 8)
Востаннє редагувалось дарий в Вів 27 лис, 2018 01:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 01:12

  freeze написав:
  дарий написав:Очень хочется коменты ЛИБО услышать... Честно.


Он решает вопрос с МВФ, сейчас вроде в Нью-Йорке, пока не до комментов ему.

Ночью решал военные вопросы.
"Час назад проезжал мимо Пентагона, там во всех окнах свет."/c/
viewtopic.php?p=4508160#p4508160


Завтра отобедаю в кафетерии МВФ, сфоткаю чек и повешу тут …
А Пентагон тут четыре остановки на метро или 10 минут на машине.
Белый дом, ФРС, Минфин, Госдеп - всё 5 минут пешком.
ЦРУ в Ленгли, Вирджиния; Национальная разведка в Мериленде, в сторону Балтимора, обе конторы в 20 минутах езды на машине.
Всё у нас тут рядом.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 01:13

Libo

Вы точно с Былбасовкой не путаете...? :oops:
То шо травку местами у Вас легализовали - читали с... :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 01:32

  дарий написав:Итак, Господа, мабуть, пора подводить итоги этой суточной паники...

Рановато.
Посмотрим завтра на МБ. Сегодня не показатель, люди не успели среагировать (заявку на покупку надо подавать заранее).
Сомневаюсь, что всё делалось ради месячного ВП в меньшей части областей и на этом закончится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 01:48

ЛАД
Согласен, дообед точно вгору.

С МБ нацбанк порешает... А ЧР куда девать при определенной заинтересованности?

Хотя выход простой ( НБУ его прекрасно использует, када хочет).

Утром объява - продажа 100-300 млн по вкусному курсу - и, бобик, быстро сдох (включая юриков). Нерезы сидят в бумаге под великолепных (ну чуть меньше) 18.5% . Укргаз физиков подтянул неплохо...

А так, в принципе еще, пересичных, мона поддабить (сидят, гады, на деньжищах!).
:lol:
Пора делать ставки - где Оно -счастье?

А что скажет товарищ Сом? :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 02:27

  дарий написав:Утром объява - продажа 100-300 млн по вкусному курсу - и, бобик, быстро сдох (включая юриков).


думаю не хаватит. есть шанс (и то небольшой), что остановить хватит, но отката не будет.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 02:56

  denstuch написав:............
Интересно бы увидеть текст указа.

Вот это главное!
А то целый день обсуждение на 42 страницы при полном отсутствии сколько-нибудь серьёзной информации. То ли гадание на кофейной гуще, то ли посиделки пенсионеров на лавочке у подъезда. :)
В конце концов ВП ввели не на 2 месяца, а на 1, не по всей территории, а только в 10 областях.
По закону Президент имеет право вводить ВП как в полном объёме, так и частично. Что вводится, должно быть указано в Указе.
Посмотрел опубликованные документы, вопросы остаются.
Официальные документы - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65008
Довольно подробная статья с текстом законов - https://ru.tsn.ua/politika/v-ukraine-vvedeno-voennoe-polozhenie-polnyy-perechen-vozmozhnyh-ogranicheniy-i-zapretov-1255569.html
Статья с популярным изложением - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65008
Цитата из последней статьи:
Как рассказал РБК-Украина собеседник из окружения президента, задача переноса выборов в связи с военным положением изначально не ставилась, а его введение на 60 дней и по всей стране – изначальное "завышение планки", чтобы потом отступить и получить то, что требовалось. "Это имиджевый проект, чтобы укрепить образ Порошенко как защитника Украины от российской агрессии и сместить акценты кампании с газа-тарифов-пенсий на национальную безопасность", - сказал собеседник издания.

Мнение о том, что военное положение – это имиджевый проект для президента непублично разделяют и в БПП, и в НФ. "Думаю, была задача максимум и задача минимум. Максимум с переносом выборов не пролез, пошли по минимуму", - сказал РБК-Украина один из депутатов коалиции. Но пока непонятно, как именно будет действовать власть после того, как срок действия военного положения закончится. Вполне очевидно, что за 30 дней не удастся добиться серьезных успехов в возвращении Крыма и ОРДЛО или укрепить позиции на Азовском море.


А вообще интересно получается - в Харькове надо молчать, а приехал в Киев - говори, что хочешь, жги покрышки, где угодно. Или будут проверять прописку и свободу слова и собраний разрешат только с соотв. пропиской? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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  #<1 ... 6899690069016902
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