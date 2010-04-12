Додано: Вів 27 лис, 2018 02:56

denstuch написав: ............

Интересно бы увидеть текст указа. ............

Как рассказал РБК-Украина собеседник из окружения президента, задача переноса выборов в связи с военным положением изначально не ставилась, а его введение на 60 дней и по всей стране – изначальное "завышение планки", чтобы потом отступить и получить то, что требовалось. "Это имиджевый проект, чтобы укрепить образ Порошенко как защитника Украины от российской агрессии и сместить акценты кампании с газа-тарифов-пенсий на национальную безопасность" , - сказал собеседник издания.



Мнение о том, что военное положение – это имиджевый проект для президента непублично разделяют и в БПП, и в НФ. "Думаю, была задача максимум и задача минимум. Максимум с переносом выборов не пролез, пошли по минимуму", - сказал РБК-Украина один из депутатов коалиции. Но пока непонятно, как именно будет действовать власть после того, как срок действия военного положения закончится. Вполне очевидно, что за 30 дней не удастся добиться серьезных успехов в возвращении Крыма и ОРДЛО или укрепить позиции на Азовском море.

Вот это главное!А то целый день обсуждение на 42 страницы при полном отсутствии сколько-нибудь серьёзной информации. То ли гадание на кофейной гуще, то ли посиделки пенсионеров на лавочке у подъезда.В конце концов ВП ввели не на 2 месяца, а на 1, не по всей территории, а только в 10 областях.По закону Президент имеет право вводить ВП как в полном объёме, так и частично. Что вводится, должно быть указано в Указе.Посмотрел опубликованные документы, вопросы остаются.Официальные документы -Довольно подробная статья с текстом законов -Статья с популярным изложением -Цитата из последней статьи:А вообще интересно получается - в Харькове надо молчать, а приехал в Киев - говори, что хочешь, жги покрышки, где угодно. Или будут проверять прописку и свободу слова и собраний разрешат только с соотв. пропиской?