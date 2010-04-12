Доброе утро всем.
ПОВ г. Николаев начинают решительно - маржа 1.5 грн - 28.30 на 29.80
У кого какие данные по другим регионам?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 08:02
Николаев - курсы ПОВ - утро 27го
Доброе утро всем.
ПОВ г. Николаев начинают решительно - маржа 1.5 грн - 28.30 на 29.80
У кого какие данные по другим регионам?
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:17
swodnix
ПУМБ не отстает
USD 28.20 29.50
EUR 32.00 33.50
RUB 0.410 0.440
GBP 36.00 37.50
CHF 28.00 29.50
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:18
Re: Валютный рынок в контексте
Не ужели всех только то и интересует как спекульнуть баксом на 5% ?????????????? Ребята наши ранены и в плену, РФ совершила акт ПИРАТСТВА!! Им это еще аукнется. Слава Україні!!!
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:19
USD/UAH
28.2/30.6
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:19
а шо делать?
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:19
Есть опасность, что перед "газом-тарифами-пенсиями" (с) отступит любая сознательность.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:22
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса, обменки, центр. Доллар 29 на 30. Сдал немного. Надеюсь откупиться в плюс
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:24
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:26
serega_rubin
Барыги на книжке осторожничают. Чужим за доллар предлагают всего 28,2.
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:28
Re: Валютный рынок в контексте
Киев м. Левобережная "Виктория" 28,30/29,40
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