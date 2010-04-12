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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6901690269036904>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 941
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
600
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 08:02

Николаев - курсы ПОВ - утро 27го

Доброе утро всем.

ПОВ г. Николаев начинают решительно - маржа 1.5 грн - 28.30 на 29.80

У кого какие данные по другим регионам?
swodnix
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:17

swodnix
ПУМБ не отстает
USD 28.20 29.50
EUR 32.00 33.50
RUB 0.410 0.440
GBP 36.00 37.50
CHF 28.00 29.50
Blister
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:18

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:29,30 - 31,50 - обменка, которая обычно не работает ночью, сегодня на серхурочных трудится. Неужели берут уже по 31,50? Курс приема только за вечер на 30 копеек вырос - http://obmenka.kh.ua/

Не ужели всех только то и интересует как спекульнуть баксом на 5% ?????????????? Ребята наши ранены и в плену, РФ совершила акт ПИРАТСТВА!! Им это еще аукнется. Слава Україні!!!
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:19

USD/UAH
28.2/30.6

https://obmenka.kharkov.ua/
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:19

https://obmenka.od.ua/
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:19

  juristkostya написав:верить в сознательность жителей Тернопольской области можно....но пока это только вера, 2014-й год не дал нам шанса это проверить.

Есть опасность, что перед "газом-тарифами-пенсиями" (с) отступит любая сознательность.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:22

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса, обменки, центр. Доллар 29 на 30. Сдал немного. Надеюсь откупиться в плюс
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:24

  Волк написав:Одесса, обменки, центр. Доллар 29 на 30. Сдал немного. Надеюсь откупиться в плюс

Очевидно же что вечером курс будет выше. Или Вы сомневаетесь ?
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:26

serega_rubin

Барыги на книжке осторожничают. Чужим за доллар предлагают всего 28,2.
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:28

Re: Валютный рынок в контексте

Киев м. Левобережная "Виктория" 28,30/29,40
Danik
 
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