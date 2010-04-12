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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:38
Ещё все не готово. Петя хитёр и выборы тут не причем. Картинка прояснится только когда начнутся активные действия! Когда все закончится, Петя будет на белом коне. По теме: 28.2-29. имхо когда все начнется мы увидим 30-33 не более. Не паникуйте, верха не словите, сливайтесь частями. Далее откат и откуп
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knoppixx
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