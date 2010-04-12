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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6901690269036904

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 941
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
600
Всього голосів : 941
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:38

Валютный рынок

Ещё все не готово. Петя хитёр и выборы тут не причем. Картинка прояснится только когда начнутся активные действия! Когда все закончится, Петя будет на белом коне. По теме: 28.2-29. имхо когда все начнется мы увидим 30-33 не более. Не паникуйте, верха не словите, сливайтесь частями. Далее откат и откуп
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:42

Re: Валютный рынок в контексте

  knoppixx написав:Петя хитёр и выборы тут не причем
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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  #<1 ... 6901690269036904
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