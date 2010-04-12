К 10.10 котировки доллара немного замедлили рост на межбанке, оказавшись на цифре 28,10/28,14 UAH/USD. Замедление роста произошло стараниями долларовых интервенций регулятора, коих на моменте уже было три: по 28,05, 28,15 и, кажется, по 28,10 UAH/USD.
US
Поспешно как-то... Лучше бы с 28.5 начали гасить. Через неделю откупили бы назад. Или лучше перебдеть?...
Они и это тоже откупят. Более того, они это уже откупили пару недель назад)) Главная задача - не допустить резких скачков, что вверх, что вниз, и НБУ с этим справляется, молодец.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Yuri_T написав:было сказано "больше $100". вы второй день вдаётесь в крайности, утверждая, в настоящий момент, что "принимают по 29,4", не зная, есть ли гривна, не имея на это вообще никаких оснований и читая на заборе. ничего личного, просто льёте воду на мельницу космонавта-спекулянта.
это не космонавт, это его конкурент, и у него есть телефон, он будет рад любым вопросам. PS. Это не я