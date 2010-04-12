Додано: Вів 27 лис, 2018 10:30

Слил 5% Всех валютных активов (опт по меркам черных обменок) па29.



Чтобы не говорили, что отчитываются только пост-фактум.



Посмтрим, думаю по Одессе мы близки к пику, позже попустимся.

Востаннє редагувалось Captain Obvious в Вів 27 лис, 2018 10:32, всього редагувалось 1 раз.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......