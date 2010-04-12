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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 690569066907690869096910>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 943
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
601
Всього голосів : 943
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:23

  Tolevas написав:
  Faceless написав:С утра заметил, обменки что вчера вечером продажу светили 29.5, припали с утра на 10 коп


в Харькове покупка на момент 29,40
Пока писал - 29,30. Возможно, пора сливать.

а продажа?
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:23

  Daralex написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

К 10.10 котировки доллара немного замедлили рост на межбанке, оказавшись на цифре 28,10/28,14 UAH/USD. Замедление роста произошло стараниями долларовых интервенций регулятора, коих на моменте уже было три: по 28,05, 28,15 и, кажется, по 28,10 UAH/USD.

US

Поспешно как-то... Лучше бы с 28.5 начали гасить. Через неделю откупили бы назад.
Или лучше перебдеть?...

Они и это тоже откупят. Более того, они это уже откупили пару недель назад)) Главная задача - не допустить резких скачков, что вверх, что вниз, и НБУ с этим справляется, молодец.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:24

Re: Валютный рынок в контексте

В Киеве на Виноградаре продают по 30. Наверное рядом какой то заповедник
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:28

Re: Валютный рынок в контексте

Черновцы: 28,2/29,2-30 (с утра постриг вообще по 31 был)
grisha_
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:30

  Yuri_T написав:было сказано "больше $100".
вы второй день вдаётесь в крайности, утверждая, в настоящий момент, что "принимают по 29,4", не зная, есть ли гривна, не имея на это вообще никаких оснований и читая на заборе.
ничего личного, просто льёте воду на мельницу космонавта-спекулянта.


это не космонавт, это его конкурент, и у него есть телефон, он будет рад любым вопросам.
PS. Это не я :)
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:30

Re: Валютный рынок в контексте

Слил 5% Всех валютных активов (опт по меркам черных обменок) па29.

Чтобы не говорили, что отчитываются только пост-фактум.

Посмтрим, думаю по Одессе мы близки к пику, позже попустимся.
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Вів 27 лис, 2018 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:30

Re: Валютный рынок в контексте

Рівне 28.70-29.30 обмінки
http://rulya-bank.com.ua
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:31

Re: Валютный рынок в контексте

Днепр реальных продаж нет, корректируются вниз - 29,10. Клиент успокаивается - ведь особо ничего не поменялось за неделю)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:32

  Tolevas написав:это не космонавт, это его конкурент, и у него есть телефон, он будет рад любым вопросам.
PS. Это не я :)

я понимаю, что не космонавт.
причина вашей активности стала понятна.
не хорошо :twisted:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:33

Re: Валютный рынок в контексте

  Captain Obvious написав:Слил 5%

это 50 из 1000 ? рисковый парень !!!
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