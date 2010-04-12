Мальчик, школы из-за ВП не закрылись, уроки все равно нужно делать.
Свободен, бегом в школу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:35
Мальчик, школы из-за ВП не закрылись, уроки все равно нужно делать.
Свободен, бегом в школу.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:37
Вот это похвально, а то потом всякие Зебры будут писать якобы "успел слиться по 29.50!", хотя сам напаривал конкурентам на слив не сливаться ранее 31)))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:40
Re: Валютный рынок в контексте
Днепр 28,80 готовы продавать желающим
выдохлись
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:42
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:47
Краматорские барыги не долго думая поставили спред в 5 грн. 28.5-33.5 грн
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:47
Привет из Днепра-3
Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 706,3 млн. грн. к отметке 59 008,9 млн. грн. Эта динамика играет на стороне безналичного доллара.
По состоянию на 10.45 котировки безналичного «американца» откатились на межбанке к 28,08/28,11 UAH/USD.
Дата: 27 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.24
Мелкий опт «неформал»
$ 28,50/29,40 UAH/USD
EUR 32,30/33,40 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 ноября стартовали в условиях преобладания клиентского спроса на доллар. В значительной степени виртуального, без сделок.
Дата: 27 ноября 2018 г. на 10.37
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,80/29,40 UAH/USD
€ 32,40/33,20 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,432 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
равновесной торговли оптовыми (до $20 тыс.) партиями валюты с некоторым преобладанием клиентского предложения.
Дата: 27 ноября 2018 г. на 10.43
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 29,00/30,00 UAH/USD
€ – 32,83/34,00 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,440 UAH/RUB
US
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:48
Re: Валютный рынок в контексте
Всьо, пішли вниз різко 28.50-29.00
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:50
Re: Валютный рынок в контексте
Положення 60,
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Додано: Вів 27 лис, 2018 10:56
Самое забавное, что спустя 15 минут (сейчас) курс обвалился, и эта же обменка выше 28 не берет.
Сдать в Одессе по 29 уже невозможно.
Жалею чуть, что не ливанул больше.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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