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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69066907690869096910>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 943
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
601
Всього голосів : 943
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:35

  SILVER_UA написав:
  Captain Obvious написав:Слил 5%

это 50 из 1000 ? рисковый парень !!!

Мальчик, школы из-за ВП не закрылись, уроки все равно нужно делать.
Свободен, бегом в школу.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:37

  Captain Obvious написав:Слил 5% Всех валютных активов (опт по меркам черных обменок) па29.

Чтобы не говорили, что отчитываются только пост-фактум.

Посмтрим, думаю по Одессе мы близки к пику, позже попустимся.

Вот это похвально, а то потом всякие Зебры будут писать якобы "успел слиться по 29.50!", хотя сам напаривал конкурентам на слив не сливаться ранее 31)))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:40

Re: Валютный рынок в контексте

Днепр 28,80 готовы продавать желающим :mrgreen:
выдохлись
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:42

  Captain Obvious написав:Мальчик, школы из-за ВП не закрылись, уроки все равно нужно делать.
Свободен, бегом в школу.

вот это взрослый ответ чувака, держи Нас в курсе
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:47

Краматорские барыги не долго думая поставили спред в 5 грн. 28.5-33.5 грн
ttraider1
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:47

Привет из Днепра-3

Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 706,3 млн. грн. к отметке 59 008,9 млн. грн. Эта динамика играет на стороне безналичного доллара.

По состоянию на 10.45 котировки безналичного «американца» откатились на межбанке к 28,08/28,11 UAH/USD.

Дата: 27 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.24

Мелкий опт «неформал»

$ 28,50/29,40 UAH/USD
EUR 32,30/33,40 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 ноября стартовали в условиях преобладания клиентского спроса на доллар. В значительной степени виртуального, без сделок.


Дата: 27 ноября 2018 г. на 10.37
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,80/29,40 UAH/USD
€ 32,40/33,20 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,432 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
равновесной торговли оптовыми (до $20 тыс.) партиями валюты с некоторым преобладанием клиентского предложения.

Дата: 27 ноября 2018 г. на 10.43

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 29,00/30,00 UAH/USD
€ – 32,83/34,00 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,440 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:48

Re: Валютный рынок в контексте

Всьо, пішли вниз різко 28.50-29.00
http://rulya-bank.com.ua
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:50

Re: Валютный рынок в контексте

strategbob написав:Мої вітання.
Хтось може пояснити, які конкретно ризики для коливання курсу валют несе прийняття воєнного стану? Ніяк не можу зрозуміти, на чому так росте курс? ХТО? Повторюсь ХТО і для чого зараз купляє долар по 29 який ще позавчора нікому не був потрібний по 28? Ті хто слідкує за цим форумом хоча б більше року, вже давно по вуха у валюті. Звідки дрова?
Франківськ 28,5/29,1
Положення 60, http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0306-04, усім лячно))))

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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:56

  Alex2006 написав:
  Captain Obvious написав:Слил 5% Всех валютных активов (опт по меркам черных обменок) па29.

Чтобы не говорили, что отчитываются только пост-фактум.

Посмтрим, думаю по Одессе мы близки к пику, позже попустимся.

Вот это похвально, а то потом всякие Зебры будут писать якобы "успел слиться по 29.50!", хотя сам напаривал конкурентам на слив не сливаться ранее 31)))


Самое забавное, что спустя 15 минут (сейчас) курс обвалился, и эта же обменка выше 28 не берет.
Сдать в Одессе по 29 уже невозможно.
Жалею чуть, что не ливанул больше.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:57

Львів різко вниз. 28.20(35)-29.00.
Красиво....
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