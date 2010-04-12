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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6907690869096910>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 943
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
601
Всього голосів : 943
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:58

  Nighthawk написав:Львів різко вниз. 28.20(35)-29.00.
Красиво....

по 28.2 надо брать на все.
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:59

  Captain Obvious написав:
Посмтрим, думаю по Одессе мы близки к пику, позже попустимся.



Есть пророки в нашем отечестве. :)
Главное, чтобы второе донышко, па31, не шло в подарок. 8)
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:03

  Captain Obvious написав:Жалею чуть, что не ливанул больше.

10% ? 100$
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:04

Re: Валютный рынок в контексте

Нормальный курс был вчера несколько часов.
Сейчас это слезы, а не навар.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:05

У мене тільки одне питання - скільки і на яку суму оленів побрили на курсі? :) Який вчора був оборот валютного ринку? :) 20, 50, 100 млн у.о.? :)
Стандартно, наскільки я пам"ятаю, готівковий ринок - це 10% безналу. Тобто якщо рядовий день на міжбанку 200 млн у.о., то на готівці щодня крутиться 20 млн у.о. Нехай вчора було вдвічі більше. Але все одно, це не так і багато в масштабах країни....
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:05

Re: Валютный рынок в контексте

Хм, я вчера в своём тексте немного переоценил паникеров. Думал этот цирк на несколько дней, а клоуны разбежались уже сегодя с утра! :mrgreen:
SherLock
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:07

  Nighthawk написав:Львів різко вниз. 28.20(35)-29.00.
Красиво....

Я ж кажу, з самого ранку залишив заявку по 28,50 не передзвонили..)
twin
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:07

  SherLock написав:Хм, я вчера в своём тексте немного переоценил паникеров. Думал этот цирк на несколько дней, а клоуны разбежались уже сегодя с утра! :mrgreen:


Ещё не вечер
Будет вторая волна
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:07

Re: Валютный рынок в контексте

Бугага 28.00-28.50
http://rulya-bank.com.ua
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:09

Re: Валютный рынок в контексте

вчера 6пм списал бакс по 28.17 ))) успел опталить все покупки черной пятницы по нормальнову курсу ( на 1500 баксов)
X-Fresh
 
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