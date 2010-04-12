по 28.2 надо брать на все.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:58
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:59
Есть пророки в нашем отечестве.
Главное, чтобы второе донышко, па31, не шло в подарок.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:04
Re: Валютный рынок в контексте
Нормальный курс был вчера несколько часов.
Сейчас это слезы, а не навар.
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:05
У мене тільки одне питання - скільки і на яку суму оленів побрили на курсі? Який вчора був оборот валютного ринку? 20, 50, 100 млн у.о.?
Стандартно, наскільки я пам"ятаю, готівковий ринок - це 10% безналу. Тобто якщо рядовий день на міжбанку 200 млн у.о., то на готівці щодня крутиться 20 млн у.о. Нехай вчора було вдвічі більше. Але все одно, це не так і багато в масштабах країни....
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:05
Re: Валютный рынок в контексте
Хм, я вчера в своём тексте немного переоценил паникеров. Думал этот цирк на несколько дней, а клоуны разбежались уже сегодя с утра!
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:07
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:07
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:07
Re: Валютный рынок в контексте
Бугага 28.00-28.50
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:09
Re: Валютный рынок в контексте
вчера 6пм списал бакс по 28.17 ))) успел опталить все покупки черной пятницы по нормальнову курсу ( на 1500 баксов)
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