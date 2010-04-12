Паника - да, но спрос на наличке будет выше, чем раньше. Деньги со счетов забирают, очередь есть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:42
Паника - да, но спрос на наличке будет выше, чем раньше. Деньги со счетов забирают, очередь есть.
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:44
hxbbgaf
Дядя не тебе их судить, с дивана оно то лучше видно как себя в плену вести
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:46
Ты по лицу не заметил что они вообще не в обычном состоянии, под давлением ты бы ещё не такое ответил
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:53
Re: Валютный рынок в контексте
Шановні форумчани!
Хоча валюта тісно пов'язана з політикою і ситуацією на сьогодні, щоб менше було оффтопу і флуду на Валютній гілці, пропоную зосередити свої палкі дискусії тут -
Політика та гроші
Надіюся на розуміння)
З пов.Ірина
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:56
Re: Валютный рынок в контексте
Кропивницкий окна 28,00-30,20
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:58
Привет из Днепра-5
Меж тем, около 11.54 котировки безналичного доллара, сопровождаясь равновесием спроса и оферов, немного приподнялись до отметки 28,09/28,13 UAH/USD.
Дата: 27 ноября 2018 г. на 11.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,20/29,10 UAH/USD
€ – 31,90/33,15 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,430 UAH/RUB
На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» заметно понизили действующие цены под давление клиентов, не желающих приобретать СКВ по запредельному курсу: 28,00/29,00 UAH/USD, евро – 31,85/32,50 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, поскольку с коррекцией цен активизировался клиентский «принос» - обыватель боится потерять на курсе.
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметно упавших ценах на фоне смены настроения: с полудня на местном рынке наблюдается розничный клиентский «принос» без спроса в сопровождении действующих цен: 28,15/28,60 UAH/USD, евро – 31,95/32,80 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранив нисходящий тренд, понизились к 28,20/28,80 UAH/USD, евро – 32,00/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие покупок и продаж.
US
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:59
Живите своим умом!
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:06
Паника резко снизилась, но пока полностью не исчезла, спреды слишком большие.
Гагарин упал до 28,30/29,00. Роза 28,00/29,00. У остальных примерно то же, что у гагарина, с лёгким разнобоем.
Кстати, насчёт сомнений в реальности обмена по курсам в интернете - ни разу не сталкивался с тем, чтобы харьковские обменки отказывались работать по заявленным курсам. Другое дело, что не все оперативно меняют курсы на сайтах или в объявлениях, поэтому перед обменом стоит звонить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:16
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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