RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69096910691169126913>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 944
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
602
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:42

  tea написав:
  ПчёлкаIRON написав:
  SherLock написав:Хм, я вчера в своём тексте немного переоценил паникеров. Думал этот цирк на несколько дней, а клоуны разбежались уже сегодя с утра! :mrgreen:


Ещё не вечер
Будет вторая волна

Паніка закінчилась.
Ввечері курс буде звичайний,тобто в розумних межах з міжбанком.


Паника - да, но спрос на наличке будет выше, чем раньше. Деньги со счетов забирают, очередь есть.
Mazay256
 
Повідомлень: 279
З нами з: 15.06.16
Подякував: 90 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:44

hxbbgaf

Дядя не тебе их судить, с дивана оно то лучше видно как себя в плену вести
dneprowl2013
Аватар користувача
 
Повідомлень: 67
З нами з: 17.01.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:46

Ты по лицу не заметил что они вообще не в обычном состоянии, под давлением ты бы ещё не такое ответил
Kostia
 
Повідомлень: 793
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:53

Re: Валютный рынок в контексте

Шановні форумчани!
Хоча валюта тісно пов'язана з політикою і ситуацією на сьогодні, щоб менше було оффтопу і флуду на Валютній гілці, пропоную зосередити свої палкі дискусії тут -
Політика та гроші
Надіюся на розуміння)

З пов.Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 471
З нами з: 14.09.13
Подякував: 41 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:56

Re: Валютный рынок в контексте

Кропивницкий окна 28,00-30,20
dimson
 
Повідомлень: 94
З нами з: 03.02.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:58

Привет из Днепра-5

Меж тем, около 11.54 котировки безналичного доллара, сопровождаясь равновесием спроса и оферов, немного приподнялись до отметки 28,09/28,13 UAH/USD.

Дата: 27 ноября 2018 г. на 11.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,20/29,10 UAH/USD
€ – 31,90/33,15 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,430 UAH/RUB

На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» заметно понизили действующие цены под давление клиентов, не желающих приобретать СКВ по запредельному курсу: 28,00/29,00 UAH/USD, евро – 31,85/32,50 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, поскольку с коррекцией цен активизировался клиентский «принос» - обыватель боится потерять на курсе.

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметно упавших ценах на фоне смены настроения: с полудня на местном рынке наблюдается розничный клиентский «принос» без спроса в сопровождении действующих цен: 28,15/28,60 UAH/USD, евро – 31,95/32,80 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.

Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранив нисходящий тренд, понизились к 28,20/28,80 UAH/USD, евро – 32,00/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие покупок и продаж.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68954
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4399 раз.
Подякували: 7973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:59

Результати валютних інтервенцій НБУ
19-23.11.2018 Детальніша інформація млн дол. США
Купівля 52.70
Продаж 0.00
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29223
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2867 раз.
Подякували: 4751 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:06

Паника резко снизилась, но пока полностью не исчезла, спреды слишком большие.
Гагарин упал до 28,30/29,00. Роза 28,00/29,00. У остальных примерно то же, что у гагарина, с лёгким разнобоем.
Кстати, насчёт сомнений в реальности обмена по курсам в интернете - ни разу не сталкивался с тем, чтобы харьковские обменки отказывались работать по заявленным курсам. Другое дело, что не все оперативно меняют курсы на сайтах или в объявлениях, поэтому перед обменом стоит звонить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10925
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3387 раз.
Подякували: 3220 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:16

Д.С. не смог сдержаться
Зображення

8)
28.15-28.25/28.40-28.50
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11271
З нами з: 19.05.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 3207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:17

Львів зелений на виході 28.50 :mrgreen:
ольгінозрадофілам прівєт 8)
Nazarkino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 958
З нами з: 17.11.11
Подякував: 166 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 69096910691169126913>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dragunov, Sashulik і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1378, 1379, 1380
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13799 1571818
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 12:35
SiViG
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6505 1374965
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 11:53
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247301
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5280)
27.11.2018 12:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.