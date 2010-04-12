Додано: Вів 27 лис, 2018 12:22

Итого профит от утренних качель (если сейчас купить по 28.50 в свободной продаже) - ровно 5000 грн.



Действительно не впечатляет, но станет симпатичнее, если опустимся к 28.2

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......