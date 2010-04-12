ЛАД написав:Паника резко снизилась, но пока полностью не исчезла, спреды слишком большие. Гагарин упал до 28,30/29,00. Роза 28,00/29,00. У остальных примерно то же, что у гагарина, с лёгким разнобоем. Кстати, насчёт сомнений в реальности обмена по курсам в интернете - ни разу не сталкивался с тем, чтобы харьковские обменки отказывались работать по заявленным курсам. Другое дело, что не все оперативно меняют курсы на сайтах или в объявлениях, поэтому перед обменом стоит звонить.
На текущем загоне Харьков слишком сильно взлетел. А сильно не падает, т.к. они "вошли в список" (в отличие от Киева и Днепра). На моменте столица продает по 28,40, остальные - повыше. Кто успел утром скинуть, молодцы...
dima_beleb написав:Межбанк почему то стоит на месте. Это показатель того, что к исходным значениям (27.9 с копейками) мы уже не вернемся.
Вы задачу про коней поняли? Здесь чуточку сложнее. Межбанк не стоит на месте, а "не растет". Хотя все ждали, что с утра безнал подтянется. Вот теперь еще раз это перечитайте и попытайтесь правильно выводы сделать.
dima_beleb написав:Межбанк почему то стоит на месте. Это показатель того, что к исходным значениям (27.9 с копейками) мы уже не вернемся.
Вы задачу про коней поняли? Здесь чуточку сложнее. Межбанк не стоит на месте, а "не растет". Хотя все ждали, что с утра безнал подтянется. Вот теперь еще раз это перечитайте и попытайтесь правильно выводы сделать.
а почему он должен рости? почему безнал должен подтягиваться к наличке? паника уже закончилась. Межбанк сегодня выше чем вчера.