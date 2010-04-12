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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6910691169126913>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 944
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
602
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:18

  ЛАД написав:Паника резко снизилась, но пока полностью не исчезла, спреды слишком большие.
Гагарин упал до 28,30/29,00. Роза 28,00/29,00. У остальных примерно то же, что у гагарина, с лёгким разнобоем.
Кстати, насчёт сомнений в реальности обмена по курсам в интернете - ни разу не сталкивался с тем, чтобы харьковские обменки отказывались работать по заявленным курсам. Другое дело, что не все оперативно меняют курсы на сайтах или в объявлениях, поэтому перед обменом стоит звонить.


На текущем загоне Харьков слишком сильно взлетел. А сильно не падает, т.к. они "вошли в список" (в отличие от Киева и Днепра).
На моменте столица продает по 28,40, остальные - повыше.
Кто успел утром скинуть, молодцы...

Сильно повлияло то, что Нацбанк сходу вмешался. А так... могли быть варианты...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:18

Re: Валютный рынок в контексте

Рывок показал направление для гривны.

Скачек гривны за день вниз на такой же спред с 28 на 26-27 нереален.
Зимой будут сладкие курсы для слива.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:22

  Zebra написав:Рывок показал направление для гривны.

Скачек гривны за день вниз на такой же спред с 28 на 26-27 нереален.
Зимой будут сладкие курсы для слива.



Освежите грамотность: Скачек правильно надо писать так: СкачОк. Найдите христианскую миссию в саване. :D

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:22

Re: Валютный рынок в контексте

Итого профит от утренних качель (если сейчас купить по 28.50 в свободной продаже) - ровно 5000 грн.

Действительно не впечатляет, но станет симпатичнее, если опустимся к 28.2
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:23

Re: Валютный рынок в контексте

Межбанк почему то стоит на месте. Это показатель того, что к исходным значениям (27.9 с копейками) мы уже не вернемся.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:24

  Zebra написав:Рывок показал направление для гривны.

Скачек гривны за день вниз на такой же спред с 28 на 26-27 нереален.
Зимой будут сладкие курсы для слива.

Сладкие курсы были ВЧЕРА вечером, шановный нострадамус :D
sav
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:25

  Captain Obvious написав:Итого профит от утренних качель (если сейчас купить по 28.50 в свободной продаже) - ровно 5000 грн.

Действительно не впечатляет, но станет симпатичнее, если опустимся к 28.2

В якому заповіднику оленя знайшли по 29 :lol:
twin
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:27

  dima_beleb написав:Межбанк почему то стоит на месте. Это показатель того, что к исходным значениям (27.9 с копейками) мы уже не вернемся.

:) Вы задачу про коней поняли?
Здесь чуточку сложнее. Межбанк не стоит на месте, а "не растет". Хотя все ждали, что с утра безнал подтянется.
Вот теперь еще раз это перечитайте и попытайтесь правильно выводы сделать.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:31

  Zebra написав:Рывок показал направление для гривны.

Скачек гривны за день вниз на такой же спред с 28 на 26-27 нереален.
Зимой будут сладкие курсы для слива.

И, главное него добавить.
На 26-27 будет "падение" ) :twisted:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:36

  Искатель написав:
  dima_beleb написав:Межбанк почему то стоит на месте. Это показатель того, что к исходным значениям (27.9 с копейками) мы уже не вернемся.

:) Вы задачу про коней поняли?
Здесь чуточку сложнее. Межбанк не стоит на месте, а "не растет". Хотя все ждали, что с утра безнал подтянется.
Вот теперь еще раз это перечитайте и попытайтесь правильно выводы сделать.

а почему он должен рости? почему безнал должен подтягиваться к наличке? паника уже закончилась. Межбанк сегодня выше чем вчера.
dima_beleb
 
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