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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6910691169126913

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 944
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
602
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:42

Re: Валютный рынок в контексте

28.20/28.40
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:42

  zorka написав:28.20/28.40


больше покупают, или продают бакс?
Sashulik
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:43

  zzzzzz написав:
Результати валютних інтервенцій НБУ
19-23.11.2018 Детальніша інформація млн дол. США
Купівля 52.70
Продаж 0.00

и за сегодня пишут слил:
Национальный банк сразу же после начала торгов, оценив ситуацию, провел несколько интервенций по продаже валюты.
Всего, по предварительной оценке участников торгов, НБУ продал около 40 млн долларов.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:43

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав::) Вы задачу про коней поняли?

Зараз актуальна задачка про оленів. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:45

Sashulik продають
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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