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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:42
28.20/28.40
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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zorka
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:42
zorka написав:
28.20/28.40
больше покупают, или продают бакс?
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Sashulik
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:43
zzzzzz написав:
Результати валютних інтервенцій НБУ
19-23.11.2018 Детальніша інформація млн дол. США
Купівля 52.70
Продаж 0.00
и за сегодня пишут слил:
Национальный банк сразу же после начала торгов, оценив ситуацию, провел несколько интервенций по продаже валюты.
Всего, по предварительной оценке участников торгов, НБУ продал около 40 млн долларов.
а шо делать?
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:43
Искатель написав:
:) Вы задачу про коней поняли?
Зараз актуальна задачка про оленів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:45
Sashulik продають
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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zorka
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