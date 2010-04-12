Додано: Вів 27 лис, 2018 13:23

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,88/27,91 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.04 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.05 в реальную сферу, выросли до 28,07/28,15 UAH/USD, пожиная плоды селективного введения военного положения и сохранения напряженности между Киевом и Москвой.



К 10.10 котировки доллара немного замедлили рост на межбанке, оказавшись на цифре 28,10/28,14 UAH/USD. Замедление роста произошло стараниями долларовых интервенций регулятора, коих на моменте уже было три: по 28,05, 28,15 и, кажется, по 28,10 UAH/USD.



Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 706,3 млн. грн. к отметке 59 008,9 млн. грн. Эта динамика играет на стороне безналичного доллара.



По состоянию на 10.45 котировки безналичного «американца» откатились на межбанке к 28,08/28,11 UAH/USD.



Около 11.08 котировки доллара на межбанке сузили спред до 28,08/28,10 UAH/USD, сопровождаясь равновесными сделками.



Дополуденное «зеленое» ралли, «погашенное» троекратными долларовыми «заливками» регулятора и стартовавшей коррекцией цен на наличном рынке, сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности, на которое намекали выросшие с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,75/18,00% годовых, противореча заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Меж тем, около 11.54 котировки безналичного доллара, сопровождаясь равновесием спроса и оферов, немного приподнялись до отметки 28,09/28,13 UAH/USD.



К 12.42 котировки безналичного «американца» стали немного «уже» (28,09/28,12 UAH/USD) в сопровождении равновесной торговли.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который подскочил на 20,31 коп., составив 28,0973 UAH/USD.



По состоянию на 13.04 на межбанке котировки доллара еще немного сузили спред к отметке 28,10/28,12 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.



На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 ноября с уровней: доллар – 28,20/28,90 UAH/USD, евро – 31,90/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,428 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу вырос на 45,0 коп., по предложению прибавил 90,0 коп.



Евро по сравнению с 26 ноября по спросу вырос на 40,0 коп., прибавив 85,0 коп. по предложению.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 26 ноября по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник упало до отметки $1,1328, понизившись до $1,1315 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1321 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 27 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,40/29,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 45,0 коп., предложение подскочило на 85,0 коп.), евро – 32,20/33,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 ноября спрос вырос на 60,0 коп., офера прибавили 100,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение подскочило на 120 пунктов).



На открытии торгов 27 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня доминировал клиентский спрос. Клиентские покупки стартовали лишь позле заметной коррекции цен. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,40/29,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 45,0 коп., предложение подскочило на 85,0 коп.), евро – 32,20/33,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 ноября спрос вырос на 60,0 коп., офера прибавили 100,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение подскочило на 120 пунктов).



На старте торгов 27 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось доминирование спроса на фоне низкой ликвидности сделок.



На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» заметно понизили действующие цены под давление клиентов, не желающих приобретать СКВ по запредельному курсу: 28,00/29,00 UAH/USD, евро – 31,85/32,50 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, поскольку с коррекцией цен активизировался клиентский «принос» - обыватель боится потерять на курсе.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметно упавших ценах на фоне смены настроения: с полудня на местном рынке наблюдается розничный клиентский «принос» без спроса в сопровождении действующих цен: 28,15/28,60 UAH/USD, евро – 31,95/32,80 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранив нисходящий тренд, понизились к 28,20/28,80 UAH/USD, евро – 32,00/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 27 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 29,30/30,50 UAH/USD, евро – 33,00/34,50 UAH/EUR, рубль - 0,427/0,440 UAH/RUB, Киев опт 28,50/29,40 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,50/29,40 UAH/USD, евро (опт) 32,30/33,40 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,30/33,40 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,30/29,50 UAH/USD, евро – 32,00/33,50 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,440 RUB/USD, Одесса – опт 29,00/29,50 UAH/USD, розница – 28,88/29,90 UAH/USD; Запорожье – 28,800/29,40 UAH/USD; евро – 32,40/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,422/0,432 RUB/USD.



На вторничных торгах безналичным «американцем» его цена вполне закономерно приподнялась. «Бычий» тренд СКВ затормозили три долларовые интервенции регулятора, который дав понять, что не допустит «несправедливых» перекосов и «злоупотреблений» спекулянтов, вернул безналичную пару доллар-гривня в деловое русло.



На этом фоне очень динамично начал падать энтузиазм «зеленых быков» наличного рынка, причем вместе с намеками регулятора на рынке безнала, к впечатляющей коррекции цен наличный доллар подтолкнуло нежелание клиентов «налички» приобретать «американца» по запредельным ценам. Понизив по этой причине офера, а вместе с ними и биды котировок наличного доллара, дилеры-«неформалы» открыли шлюз двусторонней торговли: клиенты охотно приобретали СКВ по дисконтным ценам, с другой стороны, опасаясь дальнейшей просадки курса, вторая часть клиентуры «понесла сдавать валюту», не желая «потерять на курсе».



Остается повторить свою сентенцию из предыдущего обзора об очень замедленной эволюции отечественного обывателя, легко поддающегося панике и скупающего при первых признаках «неприятностей» «старый надежный» доллар втридорога. Воистину страна непуганых карибу.



На ближайших торгах межбанка вероятно резкое замедление «бычьего» тренда. Как по причине адаптации рынка к селективному военному положению, так и из-за выросшего к среде притока экспортной выручки.

Кроме того, мы уверены, что посредством «обратной связи» с наличным рынком, где уже произошел динамичный разворот к «медвежьему» тренду, рынок «зеленого» безнала будет иметь неплохие шансы на ситуативную стабилизацию, которая, однако, вскоре сменится возвращением на рынок «зеленых быков» из-за очередного сезона репатриации дивидендов нерезидентами, который в условиях военного положения, обещает быть «нескучным».



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