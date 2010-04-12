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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6913691469156916>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 944
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
602
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:36

Captain Obvious

Да, у нас в Одессе некоторые обменки еще светят 30 на продажу. Но по такой цене не покупает никто. Реально 28,1 (28,25) на 28,5 на рознице
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:46

  vovan_prm написав:
  freeze написав:Паника от уже никому не доверяющего пересичного населения, не раз наученного горьким опытом.
Курс и не должен был дёргаться, судя по жизни экономики ничего не произошло существенного, кроме влияния черной пятницы.
Гипотетически сильное влияние может оказать блокада керченского пролива для невоенных транспортных судов, но пока это не просматривается.

Даже на решение о транше МВФ введение такого сильно усеченного военного положения никак не повлияет, имхо.

Я Вас умоляю (с)
И мировые валюты так же реагируют на новости. Я бы сказал, что даже гораздо круче.
Брекзит 24,06,2016
Выборы Трампа 09,11,2016
Выборы Макрона 24,04,2017

Посмотрите движения пары EUR/USD за эти даты.

Только мировые валюты на новости реагируют в обе стороны, а гривна падать всегда будет в одном направлении.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:49

  Квесторе_поверніться написав:Пора мірятись хто найдорожче злив.

Рано, цирк ещё не закончен))
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:49

  tea написав:
  Sashulik написав:
  tea написав:А Гагарін продає дорого (по 29.00) тому,що хоче продати вчора куплені по 28.85.
Але бажаючих немає.


долітався, хай жде зими ))

Отож. :mrgreen:
П.С.Хто там вчора чекав розгорнутого повідомлення від Соміка?Сьогодні буде.
Гагарін отримає в повідомленні належну оцінку.Сом слів не добиратиме.
П.П.С.ДС - прошу Соміка не блокувати за емоційний аналіз.Слова "Гагарін - спекулянт і барига" слід буде сприймати як констатацію факту,а не як образи. :mrgreen:

Чай, такие же курсы, как у гагарина, были у всех остальных в Харькове. Да и Киев не далеко ушёл.
Так что насчёт "спекулянт і барига" ... :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:52

  сірий написав:Рано, цирк ещё не закончен))

поехали в другую сторону ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:55

Re: Валютный рынок в контексте

vovan_prm написав:Я Вас умоляю (с)
И мировые валюты так же реагируют на новости. Я бы сказал, что даже гораздо круче.
Брекзит 24,06,2016
Выборы Трампа 09,11,2016
Выборы Макрона 24,04,2017

Посмотрите движения пары EUR/USD за эти даты.


Но ваши примеры имеют ярко выраженный эномический долгосрочный эффект, у нас другой случай, никто особо не сомневается, что через 30 дней Рада ни в коем случае не продлит ВП. Да и в эти 30 дней ничего особенного не произойдет.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:02

  freeze написав:.........
Но ваши примеры имеют ярко выраженный эномический долгосрочный эффект, у нас другой случай, никто особо не сомневается, что через 30 дней Рада ни в коем случае не продлит ВП. Да и в эти 30 дней ничего особенного не произойдет.

Кстати, вопрос. Для ввода ВП необходимо принятие Радой. А для продления срока действия? Не может ли Президент сделать это своим Указом?
Конечно, вряд ли, но как это оговорено в законе?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:06

Re: Валютный рынок в контексте

на сегодня откат курса закончен.
а что правда ,что ВП вводят только завтра в 10:00
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:11

dima_beleb
В урядовом курьере напечатали на 60 дней, а вводят на 30, теперь будут перепечатывать опять...
Будет действовать военное положение 30 дней – с 28 ноября по 27 декабря 2018 года.
sid9
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:18

Re: Валютный рынок в контексте

Рівне бід піднявся 28.10- оф не змінився 28.50
Затухаюча амплітуда
Корнеев
 
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