Опубликованные данные по ликвидности для меня оказались несколько неожиданными. Я подозревал, что вчерашний рост курса на панике оказался скромным благодаря тайным интервенциям. Оказалось, что интервенций не было. Относительное спокойствие рынка радует. Также обращает на себя внимание отрицательное влияние на ликвидность операций казначейства. Оказалось, что отработали очень грамотно, и масштабное возмещение НДС было компенсировано еще более масштабными поступлениями. Увеличение остатков на коррсчетах, в основном, было обеспечено за счет изменения объема наличных. Т.е., вопреки слухам о массовом снятии средств со счетов, статистика говорит о внесении наличной гривны на банковские счета.
Ну с такими обычно перестают работать, переходят к другим. К тем, кто с "купеческого слова" не съезжает. Рынок. Побеждают честные и отвечающие за слова. Нормальные говорят: "Цена действует в течение получаса" и от своих слов не отказываются даже себе в убыток. И наличие подтверждается при звонке.
iityavm написав:В Одессе утром в двух местах по дороге вывеска 29-29.8.... Думаю - отлично...вот оно счастье....но по факту по 29 не берут...а через час проезжал той же дорогой - 28.2-28.7 табличка. Вопрос - кто-то сумел сыграть в антиоленя???
Отписывался. Сливал за 20-30 мин. до сообщения.
Captain Obvious написав:Слил 5% Всех валютных активов (опт по меркам черных обменок) па29.
Чтобы не говорили, что отчитываются только пост-фактум.
Посмтрим, думаю по Одессе мы близки к пику, позже попустимся.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Долярчик написав:.... це все добре, але скільки обліківок(учьоток) тут за останніх два дні засвітилось! .... якісь "абри-кадабри"(ніки) різних років регістрації, яких тут, напевно, і форумні старожили не пригадають! - звідки вони всі поприходили? - де вони живуть-тусуються? - загадка форуму!
.... а по темі, то маємо в місті Лева /40(мінфін)
Не всі пишуть. Більшість просто читає деяких шанованих форумчан і ДС. Франківськ 15/35
Валютный ЧР стал очень предсказуемым. Для некоторых А теперь подождите, когда 3 огромных каравана беженцев подойдут в границе США с Мексикой. Никому мало не покажется, как это отразится на курсе. Держитесь крепче