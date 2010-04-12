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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6915691669176918>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 945
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:44

Немного о ликвидности

Опубликованные данные по ликвидности для меня оказались несколько неожиданными.
Я подозревал, что вчерашний рост курса на панике оказался скромным благодаря тайным интервенциям. Оказалось, что интервенций не было. Относительное спокойствие рынка радует.
Также обращает на себя внимание отрицательное влияние на ликвидность операций казначейства. Оказалось, что отработали очень грамотно, и масштабное возмещение НДС было компенсировано еще более масштабными поступлениями.
Увеличение остатков на коррсчетах, в основном, было обеспечено за счет изменения объема наличных. Т.е., вопреки слухам о массовом снятии средств со счетов, статистика говорит о внесении наличной гривны на банковские счета.

Какая-то у нас неправильная паника :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:47

  Tolevas написав:Какой еще представитель? Обычный человек, позвонил по телефону, забился, в течение получаса подъехал, сдал.

Повезло. Часто у менял включается дежурный режим:нет гривны, не подвезли, такой цены уже нет, давайте доллар завтра отдадим,полчаса? Не, надо под обменкой с телефоном стоять.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:49

Харьков дружно "сужается" - 28,45 - 28,75 (кроме Гагарина, видно набрался дорогого). Ну пусть пена уляжется, посмотрим, что за курс устаканится.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:51

  Яша написав:
  Tolevas написав:Какой еще представитель? Обычный человек, позвонил по телефону, забился, в течение получаса подъехал, сдал.

Повезло. Часто у менял включается дежурный режим:нет гривны, не подвезли, такой цены уже нет, давайте доллар завтра отдадим,полчаса? Не, надо под обменкой с телефоном стоять.

*Відправлено з Чату


Ну с такими обычно перестают работать, переходят к другим. К тем, кто с "купеческого слова" не съезжает. Рынок. Побеждают честные и отвечающие за слова. Нормальные говорят: "Цена действует в течение получаса" и от своих слов не отказываются даже себе в убыток.
И наличие подтверждается при звонке.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:55

Да они все такие. На резком падении и крупной сумме в минуса попадать неохота. Ваш знакомый забился в 24/7, успел. Остальным было "такой цены уже нет".

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:58

Re: Валютный рынок в контексте

Снова рост
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:01

форумна загадковість.....

.... а по темі, то маємо в місті Лева /40(мінфін)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:03

  iityavm написав:В Одессе утром в двух местах по дороге вывеска 29-29.8.... Думаю - отлично...вот оно счастье....но по факту по 29 не берут...а через час проезжал той же дорогой - 28.2-28.7 табличка. Вопрос - кто-то сумел сыграть в антиоленя???


Отписывался.
Сливал за 20-30 мин. до сообщения.

  Captain Obvious написав:Слил 5% Всех валютных активов (опт по меркам черных обменок) па29.

Чтобы не говорили, что отчитываются только пост-фактум.

Посмтрим, думаю по Одессе мы близки к пику, позже попустимся.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:11

  Долярчик написав:.... це все добре, але скільки обліківок(учьоток) тут за останніх два дні засвітилось! :shock:
.... якісь "абри-кадабри"(ніки) різних років регістрації, яких тут, напевно, і форумні старожили не пригадають! - звідки вони всі поприходили? - де вони живуть-тусуються? :D
- загадка форуму! :mrgreen:

.... а по темі, то маємо в місті Лева /40(мінфін)

Не всі пишуть. Більшість просто читає деяких шанованих форумчан і ДС.
Франківськ 15/35
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:18

Re: Валютный рынок в контексте

Валютный ЧР стал очень предсказуемым. Для некоторых
А теперь подождите, когда 3 огромных каравана беженцев подойдут в границе США с Мексикой. Никому мало не покажется, как это отразится на курсе. Держитесь крепче
Yuri_61
 
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