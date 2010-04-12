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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6915691669176918

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 945
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:26

  Yuri_61 написав:Валютный ЧР стал очень предсказуемым. Для некоторых
А теперь подождите, когда 3 огромных каравана беженцев подойдут в границе США с Мексикой. Никому мало не покажется, как это отразится на курсе. Держитесь крепче

да ни как.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:36

  дарий написав::mrgreen: freeze
Вопрос, где у нас "Пентагон" ? :oops:


Не "Пентагон", а "Хунтагон" на Воздухофлотском, 6 в Киеве.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:43

  Yuri_61 написав:Валютный ЧР стал очень предсказуемым. Для некоторых
А теперь подождите, когда 3 огромных каравана беженцев подойдут в границе США с Мексикой. Никому мало не покажется, как это отразится на курсе. Держитесь крепче


Про ужастики с этими караванами я узнал только из укроповских и пида-рашинских СМИ. По американскому ТВ и в американской прессе я с этими новостями не сталкивался. :lol:
Ты думаешь, американцы испугаются эти караваны, бросятся скупать рубли и гривну, и обвалят курс доллара? :shock:
Им насрать на эти пида-рашинские страшилки. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:50

Re: Валютный рынок в контексте

Обмінка знову вверх 28.20-28.70
http://rulya-bank.com.ua
Состав без зупинок курсує, олені пригають на ходу :)
Корнеев
 
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