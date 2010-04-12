Yuri_61 написав:Валютный ЧР стал очень предсказуемым. Для некоторых А теперь подождите, когда 3 огромных каравана беженцев подойдут в границе США с Мексикой. Никому мало не покажется, как это отразится на курсе. Держитесь крепче
Yuri_61 написав:Валютный ЧР стал очень предсказуемым. Для некоторых А теперь подождите, когда 3 огромных каравана беженцев подойдут в границе США с Мексикой. Никому мало не покажется, как это отразится на курсе. Держитесь крепче
Про ужастики с этими караванами я узнал только из укроповских и пида-рашинских СМИ. По американскому ТВ и в американской прессе я с этими новостями не сталкивался. Ты думаешь, американцы испугаются эти караваны, бросятся скупать рубли и гривну, и обвалят курс доллара? Им насрать на эти пида-рашинские страшилки.