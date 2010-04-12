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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:26
Yuri_61 написав:
Валютный ЧР стал очень предсказуемым. Для некоторых
А теперь подождите, когда 3 огромных каравана беженцев подойдут в границе США с Мексикой. Никому мало не покажется, как это отразится на курсе. Держитесь крепче
да ни как.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:36
дарий написав:
:mrgreen: freeze
Вопрос, где у нас "Пентагон" ?
Не "Пентагон", а "Хунтагон" на Воздухофлотском, 6 в Киеве.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:43
Yuri_61 написав:
Валютный ЧР стал очень предсказуемым. Для некоторых
А теперь подождите, когда 3 огромных каравана беженцев подойдут в границе США с Мексикой. Никому мало не покажется, как это отразится на курсе. Держитесь крепче
Про ужастики с этими караванами я узнал только из укроповских и пида-рашинских СМИ. По американскому ТВ и в американской прессе я с этими новостями не сталкивался.
Ты думаешь, американцы испугаются эти караваны, бросятся скупать рубли и гривну, и обвалят курс доллара?
Им насрать на эти пида-рашинские страшилки.
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