Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:07
Сьогодні було розміщення ОВДП.Статистика має бути до кінця дня.
tea
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:09
ttraider1 написав:
Краматорские барыги не долго думая поставили спред в 5 грн. 28.5-33.5 грн
Краматорские барыги суровее челябинских металлургов
Tolevas
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:11
Банки дружно вниз, ТАС виставив по 28.29. Фізично напевне нема, as usual
ЧР Львова знову почав рости. 28.30(35)-28.45(50). Вектор руху заданий догори...
Nighthawk
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:15
tea написав:
Сьогодні було розміщення ОВДП
27.11.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 2 708,0 млн грн.
edgar_po
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:29
Tolevas написав:
Завтра чуть поддернут вверх, чтобы те, у кого нервы не железные откупились назад, а потом плавно вниз. Такой видится сценарий. Но я прогнозы никогда не даю, это так, мысли вслух.
Зачем завтра? Уже чуть вверх подняли от сегодняшнего "дна"
Искатель
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:29
Libo написав:
Про ужастики с этими караванами я узнал только из укроповских и пида-рашинских СМИ. По американскому ТВ и в американской прессе я с этими новостями не сталкивался.
Ты думаешь, американцы испугаются эти караваны, бросятся скупать рубли и гривну, и обвалят курс доллара?
Им насрать на эти пида-рашинские страшилки.
ВВС, однако... не американцы, но всё же...
https://www.bbc.com/russian/features-45915725
Кстати, тут неоднократно воспевали жизнь в Гондурасе... ну-ну...
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:32
Nighthawk написав:
ЧР Львова знову почав рости. 28.30(35)-28.45(50). Вектор руху заданий догори...
Поки що вгору і йтиме - слід за міжбанком.
tea
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:32
Харьков 28,50 - 28,75. Спред сужается. Кто там вверх увидел?
Сотрудница забирала депо в Альфа-банке - 6 тыс. долларов. Заказала в пятницу на вторник, вчера волновалась из-за всех этих событий, думала - мало ли, не отдадут под шумок. Спокойно отдали новыми хрустящими. Вот интересно - если бы вычесть всю политическую составляющую (война на Донбассе, теперь ВП), то какой бы был экономически обоснованный курс - 25? 20?
Востаннє редагувалось
Tolevas
в Вів 27 лис, 2018 16:34, всього редагувалось 1 раз.
Tolevas
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:33
Nighthawk написав:
Банки дружно вниз, ТАС виставив по 28.29. Фізично напевне нема, as usual
Некоторые банки таким образом на валютные депозиты зазывают. ТАС - один из них. Только и всего. Живого доллара далеко на всегда можно застать, тем более, по хорошим курсам.
Искатель
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:34
Tolevas написав:
Харьков 28,50 - 28,75. Спред сужается. Кто там вверх увидел?
Вверх-вверх
Ну, по сравнению с вчерашним, можно сказать, что на месте...
Тут уже кто-то написал: затухающие колебания... Вот так и есть.
Искатель
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