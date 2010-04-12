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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 691769186919692069216922>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 945
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:07

Сьогодні було розміщення ОВДП.Статистика має бути до кінця дня.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:09

  ttraider1 написав:Краматорские барыги не долго думая поставили спред в 5 грн. 28.5-33.5 грн


Краматорские барыги суровее челябинских металлургов :)
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:11

Банки дружно вниз, ТАС виставив по 28.29. Фізично напевне нема, as usual
ЧР Львова знову почав рости. 28.30(35)-28.45(50). Вектор руху заданий догори...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:15

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Сьогодні було розміщення ОВДП

27.11.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 2 708,0 млн грн.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:29

  Tolevas написав:Завтра чуть поддернут вверх, чтобы те, у кого нервы не железные откупились назад, а потом плавно вниз. Такой видится сценарий. Но я прогнозы никогда не даю, это так, мысли вслух.

Зачем завтра? Уже чуть вверх подняли от сегодняшнего "дна" :)
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  Libo написав: Про ужастики с этими караванами я узнал только из укроповских и пида-рашинских СМИ. По американскому ТВ и в американской прессе я с этими новостями не сталкивался. :lol:
Ты думаешь, американцы испугаются эти караваны, бросятся скупать рубли и гривну, и обвалят курс доллара? :shock:
Им насрать на эти пида-рашинские страшилки. :?

ВВС, однако... не американцы, но всё же...
https://www.bbc.com/russian/features-45915725

Кстати, тут неоднократно воспевали жизнь в Гондурасе... ну-ну...
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:32

  Nighthawk написав:ЧР Львова знову почав рости. 28.30(35)-28.45(50). Вектор руху заданий догори...

Поки що вгору і йтиме - слід за міжбанком.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:32

Харьков 28,50 - 28,75. Спред сужается. Кто там вверх увидел?

Сотрудница забирала депо в Альфа-банке - 6 тыс. долларов. Заказала в пятницу на вторник, вчера волновалась из-за всех этих событий, думала - мало ли, не отдадут под шумок. Спокойно отдали новыми хрустящими.

Вот интересно - если бы вычесть всю политическую составляющую (война на Донбассе, теперь ВП), то какой бы был экономически обоснованный курс - 25? 20?
Востаннє редагувалось Tolevas в Вів 27 лис, 2018 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:33

  Nighthawk написав:Банки дружно вниз, ТАС виставив по 28.29. Фізично напевне нема, as usual

Некоторые банки таким образом на валютные депозиты зазывают. ТАС - один из них. Только и всего. Живого доллара далеко на всегда можно застать, тем более, по хорошим курсам.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:34

  Tolevas написав:Харьков 28,50 - 28,75. Спред сужается. Кто там вверх увидел?

Вверх-вверх :) Ну, по сравнению с вчерашним, можно сказать, что на месте...
Тут уже кто-то написал: затухающие колебания... Вот так и есть.
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