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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:36
Искатель написав: Tolevas написав:
Завтра чуть поддернут вверх, чтобы те, у кого нервы не железные откупились назад, а потом плавно вниз. Такой видится сценарий. Но я прогнозы никогда не даю, это так, мысли вслух.
Зачем завтра? Уже чуть вверх подняли от сегодняшнего "дна"
не вижу пока поднятия по курсам продажи в Харькове. 28,75 на момент.
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Tolevas
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:38
Искатель написав: Tolevas написав:
Харьков 28,50 - 28,75. Спред сужается. Кто там вверх увидел?
Вверх-вверх
Ну, по сравнению с вчерашним, можно сказать, что на месте...
Тут уже кто-то написал: затухающие колебания... Вот так и есть.
Переходный процесс - это и есть затухающие колебания. В устойчивой системе с отрицательной обратной связью. Лишь бы положительной не было. Тогда в разнос.
Кстати, Харьков снова прием на 5 коп. вниз - с 28,50 на 28,45.
Посмотрим на МБ завтра, удастся ли НБУ его остановить и развернуть.
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Tolevas
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:43
Искатель написав: Nighthawk написав:
Банки дружно вниз, ТАС виставив по 28.29. Фізично напевне нема, as usual
Некоторые банки таким образом на валютные депозиты зазывают. ТАС - один из них. Только и всего. Живого доллара далеко на всегда можно застать, тем более, по хорошим курсам.
а смысл в этом долларовом депозите ??? Ставки то никакущие .....
выиграешь пару копеек виртуально, а в случае чего и подержаться не за что
Сейчас нужно иметь хотя бы 2 пачки зелёного нала (лучше 3) на случай чего, безнал хорош при стабильности
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Vitalych-new
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:45
Tolevas написав:
Вот интересно - если бы вычесть всю политическую составляющую (война на Донбассе, теперь ВП), то какой бы был экономически обоснованный курс - 25? 20?
М2\ЗВР=74.9
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Moneta
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:49
Vitalych-new написав:
а смысл в этом долларовом депозите ??? Ставки то никакущие .....
выиграешь пару копеек виртуально, а в случае чего и подержаться не за что
Сейчас нужно иметь хотя бы 2 пачки зелёного нала (лучше 3) на случай чего, безнал хорош при стабильности
Если это не последние, то почему бы не положить на месяц? Совместить покупку доллара с депо. В итоге курс покупки еще чуть лучше окажется. Если последние, тогда да.
Правда в нынешней ситуации лучше перебдеть и держаться от банков подальше, я думаю.
Востаннє редагувалось Tolevas
в Вів 27 лис, 2018 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Tolevas
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:49
Киев, наличка, 28,40/28,50 на моменте
Обменки, похоже, избавилились от дорого бакса, и начался нормальный рыночный поиск реального курса для работы
Хочу опять как вчера, но сегодня уже вряд ли
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sav
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:50
Moneta написав: Tolevas написав:
Вот интересно - если бы вычесть всю политическую составляющую (война на Донбассе, теперь ВП), то какой бы был экономически обоснованный курс - 25? 20?
М2\ЗВР=74.9
Если это обоснованный курс, то почему его нет? Что мешает? Вроде никто особо не держит.
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Tolevas
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:51
Искатель написав: Nighthawk написав:
Банки дружно вниз, ТАС виставив по 28.29. Фізично напевне нема, as usual
Некоторые банки таким образом на валютные депозиты зазывают. ТАС - один из них. Только и всего. Живого доллара далеко на всегда можно застать, тем более, по хорошим курсам.
Впервые слышу,чтобы в ТАСе не было доллара. Как правило там ещё и один из лучших курсов.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:51
sav написав:
Киев, наличка, 28,40/28,50 на моменте
Обменки, похоже, избавилились от дорого бакса, и начался нормальный рыночный поиск реального курса для работы
Хочу опять как вчера, но сегодня уже вряд ли
лучше, как до пятницы
лучше для нервной системы
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Tolevas
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