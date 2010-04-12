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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69186919692069216922>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 945
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:36

  Искатель написав:
  Tolevas написав:Завтра чуть поддернут вверх, чтобы те, у кого нервы не железные откупились назад, а потом плавно вниз. Такой видится сценарий. Но я прогнозы никогда не даю, это так, мысли вслух.

Зачем завтра? Уже чуть вверх подняли от сегодняшнего "дна" :)


не вижу пока поднятия по курсам продажи в Харькове. 28,75 на момент.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:38

  Искатель написав:
  Tolevas написав:Харьков 28,50 - 28,75. Спред сужается. Кто там вверх увидел?

Вверх-вверх :) Ну, по сравнению с вчерашним, можно сказать, что на месте...
Тут уже кто-то написал: затухающие колебания... Вот так и есть.


Переходный процесс - это и есть затухающие колебания. В устойчивой системе с отрицательной обратной связью. Лишь бы положительной не было. Тогда в разнос.
Кстати, Харьков снова прием на 5 коп. вниз - с 28,50 на 28,45.
Посмотрим на МБ завтра, удастся ли НБУ его остановить и развернуть.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:43

  Искатель написав:
  Nighthawk написав:Банки дружно вниз, ТАС виставив по 28.29. Фізично напевне нема, as usual

Некоторые банки таким образом на валютные депозиты зазывают. ТАС - один из них. Только и всего. Живого доллара далеко на всегда можно застать, тем более, по хорошим курсам.


а смысл в этом долларовом депозите ??? Ставки то никакущие .....
выиграешь пару копеек виртуально, а в случае чего и подержаться не за что :oops:
Сейчас нужно иметь хотя бы 2 пачки зелёного нала (лучше 3) на случай чего, безнал хорош при стабильности
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:45

  Tolevas написав:Вот интересно - если бы вычесть всю политическую составляющую (война на Донбассе, теперь ВП), то какой бы был экономически обоснованный курс - 25? 20?


М2\ЗВР=74.9
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:49

  Vitalych-new написав:а смысл в этом долларовом депозите ??? Ставки то никакущие .....
выиграешь пару копеек виртуально, а в случае чего и подержаться не за что :oops:
Сейчас нужно иметь хотя бы 2 пачки зелёного нала (лучше 3) на случай чего, безнал хорош при стабильности


Если это не последние, то почему бы не положить на месяц? Совместить покупку доллара с депо. В итоге курс покупки еще чуть лучше окажется. Если последние, тогда да.
Правда в нынешней ситуации лучше перебдеть и держаться от банков подальше, я думаю.
Востаннє редагувалось Tolevas в Вів 27 лис, 2018 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:49

Re: Валютный рынок в контексте

Киев, наличка, 28,40/28,50 на моменте
Обменки, похоже, избавилились от дорого бакса, и начался нормальный рыночный поиск реального курса для работы :wink:
Хочу опять как вчера, но сегодня уже вряд ли :roll:
sav
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:50

  Moneta написав:
  Tolevas написав:Вот интересно - если бы вычесть всю политическую составляющую (война на Донбассе, теперь ВП), то какой бы был экономически обоснованный курс - 25? 20?


М2\ЗВР=74.9


Если это обоснованный курс, то почему его нет? Что мешает? Вроде никто особо не держит.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:51

  Искатель написав:
  Nighthawk написав:Банки дружно вниз, ТАС виставив по 28.29. Фізично напевне нема, as usual

Некоторые банки таким образом на валютные депозиты зазывают. ТАС - один из них. Только и всего. Живого доллара далеко на всегда можно застать, тем более, по хорошим курсам.

Впервые слышу,чтобы в ТАСе не было доллара. Как правило там ещё и один из лучших курсов.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:51

  sav написав:Киев, наличка, 28,40/28,50 на моменте
Обменки, похоже, избавилились от дорого бакса, и начался нормальный рыночный поиск реального курса для работы :wink:
Хочу опять как вчера, но сегодня уже вряд ли :roll:


лучше, как до пятницы :) лучше для нервной системы
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:53

  Tolevas написав:
  Искатель написав:
  Tolevas написав:Завтра чуть поддернут вверх, чтобы те, у кого нервы не железные откупились назад, а потом плавно вниз. Такой видится сценарий. Но я прогнозы никогда не даю, это так, мысли вслух.

Зачем завтра? Уже чуть вверх подняли от сегодняшнего "дна" :)


не вижу пока поднятия по курсам продажи в Харькове. 28,75 на момент.


Как стемнеет окончательно харьковские ребята перейдут в "праздничный" режим торговли - понизят прием и поднимут отдачу. Они так каждый день поступают.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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