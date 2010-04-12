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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6919692069216922>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 945
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:53

  LuckyG написав:Впервые слышу,чтобы в ТАСе не было доллара. Как правило там ещё и один из лучших курсов.


Они только очень оперативные, следят за МБ в реальном времени (такое впечатление). Поэтому могут и не продать, и курс быстро поменять.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:55

  Vitalych-new написав:
  Искатель написав:Некоторые банки таким образом на валютные депозиты зазывают. ТАС - один из них.
а смысл в этом долларовом депозите ??? Ставки то никакущие .....
Не валютные, а конвертационные. Т.е. заносишь в кассу гривну и получаешь бумажку о наличии долларового депо
Востаннє редагувалось Sinica в Вів 27 лис, 2018 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:55

  дядя Caша написав:Как стемнеет окончательно харьковские ребята перейдут в "праздничный" режим торговли - понизят прием и поднимут отдачу. Они так каждый день поступают.

US[/color][/b]


стабильность - признак мастерства.
Кстати, не все харьковские так поступают.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:56

Решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге по иску украинского "Ощадбанка" о компенсации убытков на $1,3 млрд недействительно из-за отсутствия у суда юрисдикции по данному делу. Соответствующее заявление сделали в министерстве юстиции России.

"Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018 года, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ПАО "Государственный ощадный банк Украины" к РФ, - говорится в сообщении. - Минюст России будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения".


Кто бы сомневался
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:57

  Tolevas написав:Сотрудница забирала депо в Альфа-банке - 6 тыс. долларов. Заказала в пятницу на вторник, вчера волновалась из-за всех этих событий, думала - мало ли, не отдадут под шумок. Спокойно отдали новыми хрустящими.
Товарищ в воскресенье вечером заказал в госе валюту на среду - сегодня прислали смску с отказом.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:59

  Tolevas написав:Харьков 28,50 - 28,75. Спред сужается. Кто там вверх увидел?

Сотрудница забирала депо в Альфа-банке - 6 тыс. долларов. Заказала в пятницу на вторник, вчера волновалась из-за всех этих событий, думала - мало ли, не отдадут под шумок. Спокойно отдали новыми хрустящими.

Вот интересно - если бы вычесть всю политическую составляющую (война на Донбассе, теперь ВП), то какой бы был экономически обоснованный курс - 25? 20?
Здоровнькі були. Вітаюсь з усіма. Бачу Ви ЧаЯ трохи заміщуєте і начебто пишете(ла) по темі. Чому (ла), бо момітив у чаті, де потім виправили, але то таке. Виділив у Вашому дописі з чим не погоджуюсь, а чому зараз дам відповідь.Так от, продаж ставить можна хоч 30, а дивитися треба на котирування прийому. Після обід корекція завершилась і ринок почав додавати, тобто реальний прийом котирувань доляра відскочили і в цьому плані Ви не праві.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:00

  Sinica написав:
  Tolevas написав:Сотрудница забирала депо в Альфа-банке - 6 тыс. долларов. Заказала в пятницу на вторник, вчера волновалась из-за всех этих событий, думала - мало ли, не отдадут под шумок. Спокойно отдали новыми хрустящими.
Товарищ в воскресенье вечером заказал в госе валюту на среду - сегодня прислали смску с отказом.


А как он заказал в воскресенье - онлайн? А чем мотивировали отказ?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:00

  Tolevas написав:
  Vitalych-new написав:а смысл в этом долларовом депозите ??? Ставки то никакущие .....
выиграешь пару копеек виртуально, а в случае чего и подержаться не за что :oops:
Сейчас нужно иметь хотя бы 2 пачки зелёного нала (лучше 3) на случай чего, безнал хорош при стабильности


Если это не последние, то почему бы не положить не месяц? Если последние, тогда да.
Правда в нынешней ситуации лучше перебдеть и держаться от банков подальше, я думаю.


Если бы у меня была приличная кучка непристроенной гривны, то я бы вряд ли превращал её в "недвижимый" безналичный доллар в нынешней ситуации.
Когда больше уверен в завтрашнем дне, а предлагаемый курс доллара явно занижен, то можно ! Но я так уже повёлся осенью 2009г. на 8,01 у ФиК при ровном реальном 8,35 и зашёл на долларовый депозит 9 мес. под 12 % годовых - летом 2010г. курс был 7,90 :oops:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:04

  Перес де Куэльяр написав: обід корекція завершилась і ринок почав додавати, тобто реальний прийом котирувань доляра відскочили і в цьому плані Ви не праві.


Пропуская текст, который не понял, отвечаю на то, что понял.
Может где-то и так. А Харьков:
28,45 -> 28,50 -> 28,45
Где рост?
И я как раз писал, что думаю, что завтра попробуют приподнять, чтобы слить дорого купленный бакс. Завтра посмотрим.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:06

  Vitalych-new написав:
Если бы у меня была приличная кучка непристроенной гривны, то я бы вряд ли превращал её в "недвижимый" безналичный доллар в нынешней ситуации.
Когда больше уверен в завтрашнем дне, а предлагаемый курс доллара явно занижен, то можно ! Но я так уже повёлся осенью 2009г. на 8,01 у ФиК при ровном реальном 8,35 и зашёл на долларовый депозит 9 мес. под 12 % годовых - летом 2010г. курс был 7,90 :oops:


А вы думаете, ситуация всегда будет развиваться по шаблону? По-моему этот год явно показывает, что нет.
Tolevas
 
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