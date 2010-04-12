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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:53
LuckyG написав:
Впервые слышу,чтобы в ТАСе не было доллара. Как правило там ещё и один из лучших курсов.
Они только очень оперативные, следят за МБ в реальном времени (такое впечатление). Поэтому могут и не продать, и курс быстро поменять.
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Tolevas
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:55
Vitalych-new написав: Искатель написав:
Некоторые банки таким образом на валютные депозиты зазывают. ТАС - один из них.
а смысл в этом долларовом депозите ??? Ставки то никакущие .....
Не валютные, а конвертационные. Т.е. заносишь в кассу гривну и получаешь бумажку о наличии долларового депо
Востаннє редагувалось Sinica
в Вів 27 лис, 2018 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:55
дядя Caша написав:
Как стемнеет окончательно харьковские ребята перейдут в "праздничный" режим торговли - понизят прием и поднимут отдачу. Они так каждый день поступают.
US[/color][/b]
стабильность - признак мастерства.
Кстати, не все харьковские так поступают.
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Tolevas
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:56
Решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге по иску украинского "Ощадбанка" о компенсации убытков на $1,3 млрд недействительно из-за отсутствия у суда юрисдикции по данному делу. Соответствующее заявление сделали в министерстве юстиции России.
"Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018 года, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ПАО "Государственный ощадный банк Украины" к РФ, - говорится в сообщении. - Минюст России будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения".
Кто бы сомневался
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:57
Tolevas написав:
Сотрудница забирала депо в Альфа-банке - 6 тыс. долларов. Заказала в пятницу на вторник, вчера волновалась из-за всех этих событий, думала - мало ли, не отдадут под шумок. Спокойно отдали новыми хрустящими.
Товарищ в воскресенье вечером заказал в госе валюту на среду - сегодня прислали смску с отказом.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:59
Tolevas написав:
Харьков 28,50 - 28,75. Спред сужается. Кто там вверх увидел
?
Сотрудница забирала депо в Альфа-банке - 6 тыс. долларов. Заказала в пятницу на вторник, вчера волновалась из-за всех этих событий, думала - мало ли, не отдадут под шумок. Спокойно отдали новыми хрустящими.
Вот интересно - если бы вычесть всю политическую составляющую (война на Донбассе, теперь ВП), то какой бы был экономически обоснованный курс - 25? 20?
Здоровнькі були. Вітаюсь з усіма. Бачу Ви ЧаЯ трохи заміщуєте і начебто пишете(ла) по темі. Чому (ла), бо момітив у чаті, де потім виправили, але то таке. Виділив у Вашому дописі з чим не погоджуюсь, а чому зараз дам відповідь.Так от, продаж ставить можна хоч 30, а дивитися треба на котирування прийому. Після обід корекція завершилась і ринок почав додавати, тобто реальний прийом котирувань доляра відскочили і в цьому плані Ви не праві.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:00
Sinica написав: Tolevas написав:
Сотрудница забирала депо в Альфа-банке - 6 тыс. долларов. Заказала в пятницу на вторник, вчера волновалась из-за всех этих событий, думала - мало ли, не отдадут под шумок. Спокойно отдали новыми хрустящими.
Товарищ в воскресенье вечером заказал в госе валюту на среду - сегодня прислали смску с отказом.
А как он заказал в воскресенье - онлайн? А чем мотивировали отказ?
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Tolevas
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:00
Tolevas написав: Vitalych-new написав:
а смысл в этом долларовом депозите ??? Ставки то никакущие .....
выиграешь пару копеек виртуально, а в случае чего и подержаться не за что
Сейчас нужно иметь хотя бы 2 пачки зелёного нала (лучше 3) на случай чего, безнал хорош при стабильности
Если это не последние, то почему бы не положить не месяц? Если последние, тогда да.
Правда в нынешней ситуации лучше перебдеть и держаться от банков подальше, я думаю.
Если бы у меня была приличная кучка непристроенной гривны, то я бы вряд ли превращал её в "недвижимый" безналичный доллар в нынешней ситуации.
Когда больше уверен в завтрашнем дне, а предлагаемый курс доллара явно занижен, то можно ! Но я так уже повёлся осенью 2009г. на 8,01 у ФиК при ровном реальном 8,35 и зашёл на долларовый депозит 9 мес. под 12 % годовых - летом 2010г. курс был 7,90
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Vitalych-new
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:04
Перес де Куэльяр написав:
обід корекція завершилась і ринок почав додавати, тобто реальний прийом котирувань доляра відскочили і в цьому плані Ви не праві.
Пропуская текст, который не понял, отвечаю на то, что понял.
Может где-то и так. А Харьков:
28,45 -> 28,50 -> 28,45
Где рост?
И я как раз писал, что думаю, что завтра попробуют приподнять, чтобы слить дорого купленный бакс. Завтра посмотрим.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:06
Vitalych-new написав:
Если бы у меня была приличная кучка непристроенной гривны, то я бы вряд ли превращал её в "недвижимый" безналичный доллар в нынешней ситуации.
Когда больше уверен в завтрашнем дне, а предлагаемый курс доллара явно занижен, то можно ! Но я так уже повёлся осенью 2009г. на 8,01 у ФиК при ровном реальном 8,35 и зашёл на долларовый депозит 9 мес. под 12 % годовых - летом 2010г. курс был 7,90
А вы думаете, ситуация всегда будет развиваться по шаблону? По-моему этот год явно показывает, что нет.
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