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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 17:08
Tolevas написав: Vitalych-new написав:
Если бы у меня была приличная кучка непристроенной гривны, то я бы вряд ли превращал её в "недвижимый" безналичный доллар в нынешней ситуации.
Когда больше уверен в завтрашнем дне, а предлагаемый курс доллара явно занижен, то можно ! Но я так уже повёлся осенью 2009г. на 8,01 у ФиК при ровном реальном 8,35 и зашёл на долларовый депозит 9 мес. под 12 % годовых - летом 2010г. курс был 7,90
А вы думаете, ситуация всегда будет развиваться по шаблону? По-моему этот год явно показывает, что нет.
вот поэтому я и написал, что сейчас не рыпался бы с покупкой долларов "на депозит".
В 2009г. осенью ситуация была ровная, сейчас "такая"......
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Vitalych-new
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:09
Tolevas написав:
А как он заказал в воскресенье - онлайн?
Да, онлайн
Tolevas написав:
А чем мотивировали отказ?
Да никак не мотивировали. Предложили заказать на другую дату
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Sinica
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:12
kharkov_val
Tolevas написав: Перес де Куэльяр написав:
обід корекція завершилась і ринок почав додавати, тобто реальний прийом котирувань доляра відскочили і в цьому плані Ви не праві.
Пропуская текст, который не понял, отвечаю на то, что понял.
Может где-то и так. А Харьков:
28,45 -> 28,50 -> 28,45
Где рост?
И я как раз писал, что думаю, что завтра попробуют приподнять, чтобы слить дорого купленный бакс. Завтра посмотрим.
Откуда:Харьков
Опубликовано: 11:29
сегодня день курсовок 2 , тот момент когда на бумагу для курсовок тратишь больше чем зарабатываешь
тоже на заборе
были 28.50 переходим на 28.20
Якщо не слідкуєте так хоч читайте інших.
Харків вечір обм. Гагарін 28.50
/28.90
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Вів 27 лис, 2018 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:15
Sinica написав: Tolevas написав:
А как он заказал в воскресенье - онлайн?
Да, онлайн
Tolevas написав:
А чем мотивировали отказ?
Да никак не мотивировали. Предложили заказать на другую дату
Это что за гос. такой, что так "оперативно" отвечает на заказ, сделанный в воскресенье, только во вторник? Ну и как-то заказать в офф-лайне ИМХО было бы надежнее. Тогда хоть есть кому в лицо претензии предъявить.
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Tolevas
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:17
Перес де Куэльяр написав:
kharkov_val
Tolevas написав: Перес де Куэльяр написав:
обід корекція завершилась і ринок почав додавати, тобто реальний прийом котирувань доляра відскочили і в цьому плані Ви не праві.
Пропуская текст, который не понял, отвечаю на то, что понял.
Может где-то и так. А Харьков:
28,45 -> 28,50 -> 28,45
Где рост?
И я как раз писал, что думаю, что завтра попробуют приподнять, чтобы слить дорого купленный бакс. Завтра посмотрим.
Откуда:Харьков
Опубликовано: 11:29
сегодня день курсовок 2 , тот момент когда на бумагу для курсовок тратишь больше чем зарабатываешь
тоже на заборе
были 28.50 переходим на 28.20
Якщо не слідкуєте так хоч читайте інших.
Ну я машиной занимался сегодня, некогда было все перечитывать. И за Гагариным я слежу в последнюю очередь. Не интересен он стал давно. У него вон продажа до сих пор стоит 28,90, когда другие давно по 28,75 продают. Гагарин уже давно не индикатор. У других видел 28,40 на прием днем. Было 28,40 - 28,80. Стало 28,45 - 28,75. Выросли? А по-моему сузили спред, так как стабилизировались.
Кстати, в 11:29 нет такого сообщения.
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Tolevas
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