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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69216922692369246925>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 945
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:15

Украина вдвое снизит тарифы на транзит газа
Сегодня, 16:54

Как вариант вп чтобы накормить аленей долларом по 30+ на выборы по дороже слить :lol:

А то второй год по 30 закладывают ,а оно не растёт все сливают в гривну и бетонометры гребут

Вы бы видели какие продажи цемента,шпаклевки и так далее,разгребают вагонами на ремонты в новостроях,какое то безумие :)
Востаннє редагувалось Gumanoid в Вів 27 лис, 2018 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:17

  greenback1996 написав:проконсультируйте по депозитам при военном положении: есть ли риск "обнуления" в пользу госсударства?? или заморозка на действие военного положения?? кто и что думает/знает??

Крайне сомнительно, что кто-либо будет претендовать на пассивы банков.
Даже госссударство :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:23

  Gumanoid написав:А то второй год по 30 закладывают ,а оно не растёт все сливают в гривну и бетонометры гребут

Вы бы видели какие продажи цемента,шпаклевки и так далее,разгребают вагонами на ремонты в новостроях,какое то безумие :)


Мне вот интересно - налог за лишние метры государство взимает или нет?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:29

Как интересно все-таки у нас в стране жить!
То МБ 27,70, а нал в банках 27,90 и даже ниже, ощущение, что скоро на 27,50 пойдем и почти все в это верят. Доллар давит карманы и намекает на убыток от его покупки.
То вдруг бах и буквально на следующий день опты покупают по 29,40, а продают вечером по 31,50.
Уж точно не соскучишься.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:30

  greenback1996 написав:проконсультируйте по депозитам при военном положении: есть ли риск "обнуления" в пользу госсударства?? или заморозка на действие военного положения?? кто и что думает/знает??

Мне сегодня Рыжик-банк не отдал ни одного доллара с текущего карточного счета. На вопрос "Как так ? Почему ?" кассирша сказала "Вы сами поднимаете панику , бежите снимать валюту. Долларов нет и раньше четверга не приходите. Вот вам номер телефона - прозванивайте, узнавайте."
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:30

  Сибарит написав:
  greenback1996 написав:проконсультируйте по депозитам при военном положении: есть ли риск "обнуления" в пользу госсударства?? или заморозка на действие военного положения?? кто и что думает/знает??

Крайне сомнительно, что кто-либо будет претендовать на пассивы банков.
Даже госссударство :)


ну ВТБ зачем-то задушили. Активы заберут, а пассивы могут простить "пособникам агрессора."
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:33

Re: Валютный рынок в контексте

  andrein написав:Рыжик-банк

все правильно сказали, кстати Рыжик это кто ?
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:33

  Tolevas написав:То вдруг бах и буквально на следующий день опты покупают по 29,40, а продают вечером по 31,50.

начинаю сомневаться в вашей адекватности.
угроза введения ВП + все связанные с этим риски есть просто "То вдруг бах..."?

зы. для уточнения. корнет, вы женщина? (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:35

  Gumanoid написав:Украина вдвое снизит тарифы на транзит газа
Сегодня, 16:54

Как вариант вп чтобы накормить аленей долларом по 30+ на выборы по дороже слить :lol:

А то второй год по 30 закладывают ,а оно не растёт все сливают в гривну и бетонометры гребут

Вы бы видели какие продажи цемента,шпаклевки и так далее,разгребают вагонами на ремонты в новостроях,какое то безумие :)

В Одессе уже столько понастроили новых домов, что можно переселить всю Хайфу с Ашдодом вместе. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:36

  SILVER_UA написав:
  andrein написав:Рыжик-банк

все правильно сказали, кстати Рыжик это кто ?

ПУМБ.
Все правильно, как это есче кассирша не сказала , что вы сами виноваты, что доверили нам свои деньги. :)
Востаннє редагувалось andrein в Вів 27 лис, 2018 18:38, всього редагувалось 1 раз.
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