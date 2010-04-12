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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:15
Украина вдвое снизит тарифы на транзит газа
Сегодня, 16:54
Как вариант вп чтобы накормить аленей долларом по 30+ на выборы по дороже слить
А то второй год по 30 закладывают ,а оно не растёт все сливают в гривну и бетонометры гребут
Вы бы видели какие продажи цемента,шпаклевки и так далее,разгребают вагонами на ремонты в новостроях,какое то безумие
Востаннє редагувалось Gumanoid
в Вів 27 лис, 2018 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Був один батон,тепер купа рюкзакив
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Gumanoid
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:17
greenback1996 написав:
проконсультируйте по депозитам при военном положении: есть ли риск "обнуления" в пользу госсударства?? или заморозка на действие военного положения?? кто и что думает/знает??
Крайне сомнительно, что кто-либо будет претендовать на пассивы
банков.
Даже госссударство
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Сибарит
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:23
Gumanoid написав:
А то второй год по 30 закладывают ,а оно не растёт все сливают в гривну и бетонометры гребут
Вы бы видели какие продажи цемента,шпаклевки и так далее,разгребают вагонами на ремонты в новостроях,какое то безумие
Мне вот интересно - налог за лишние метры государство взимает или нет?
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Tolevas
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:29
Как интересно все-таки у нас в стране жить!
То МБ 27,70, а нал в банках 27,90 и даже ниже, ощущение, что скоро на 27,50 пойдем и почти все в это верят. Доллар давит карманы и намекает на убыток от его покупки.
То вдруг бах и буквально на следующий день опты покупают по 29,40, а продают вечером по 31,50.
Уж точно не соскучишься.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:30
greenback1996 написав:
проконсультируйте по депозитам при военном положении: есть ли риск "обнуления" в пользу госсударства?? или заморозка на действие военного положения?? кто и что думает/знает??
Мне сегодня Рыжик-банк не отдал ни одного доллара с текущего карточного счета. На вопрос "Как так ? Почему ?" кассирша сказала "Вы сами поднимаете панику , бежите снимать валюту. Долларов нет и раньше четверга не приходите. Вот вам номер телефона - прозванивайте, узнавайте."
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andrein
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:30
Сибарит написав: greenback1996 написав:
проконсультируйте по депозитам при военном положении: есть ли риск "обнуления" в пользу госсударства?? или заморозка на действие военного положения?? кто и что думает/знает??
Крайне сомнительно, что кто-либо будет претендовать на пассивы
банков.
Даже госссударство
ну ВТБ зачем-то задушили. Активы заберут, а пассивы могут простить "пособникам агрессора."
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Tolevas
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:33
andrein написав:
Рыжик-банк
все правильно сказали, кстати Рыжик это кто ?
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SILVER_UA
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:33
Tolevas написав:
То вдруг бах и буквально на следующий день опты покупают по 29,40, а продают вечером по 31,50.
начинаю сомневаться в вашей адекватности.
угроза введения ВП + все связанные с этим риски есть просто "То вдруг бах..."?
зы. для уточнения. корнет, вы женщина? (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:35
Gumanoid написав:
Украина вдвое снизит тарифы на транзит газа
Сегодня, 16:54
Как вариант вп чтобы накормить аленей долларом по 30+ на выборы по дороже слить
А то второй год по 30 закладывают ,а оно не растёт все сливают в гривну и бетонометры гребут
Вы бы видели какие продажи цемента,шпаклевки и так далее,разгребают вагонами на ремонты в новостроях,какое то безумие
В Одессе уже столько понастроили новых домов, что можно переселить всю Хайфу с Ашдодом вместе.
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andrein
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:36
SILVER_UA написав: andrein написав:
Рыжик-банк
все правильно сказали, кстати Рыжик это кто ?
ПУМБ.
Все правильно, как это есче кассирша не сказала , что вы сами виноваты, что доверили нам свои деньги.
Востаннє редагувалось andrein
в Вів 27 лис, 2018 18:38, всього редагувалось 1 раз.
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