Додано: Вів 27 лис, 2018 18:48

26-25-24 грн за 1 доллар. Гадайте и дальше.

А тем временем по информации из достоверных источников - в нетак давно национализированом - клиенты выносят как банкоматы так и кассы(в которых была бумага). Большинство отделений с утра не подкрепили ГРН, а так же клиенты массово увеличивают лимиты на съём со своих счетов.. Ну никак не получается 27 как многие здесь пишут. С обеда - вопрос - продадите - ответ кассира - долларов нет! и не будет....



Вопрос по ОВГЗ - на сегодня какая общая сумма в ГРН у нерезидентов?



P.S. город Корабелов - вечер - ПОВ - 28.20-28.80.



С самого утра "оленей" кормили по 31.5 через окно с периодичностью 1 мин 1 чел - реально не поленился и постоял пол часика..... Опт 29-29.15 барыги на себя - можно было продать...



С уважением.