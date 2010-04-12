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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6921692269236924

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 945
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:38

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:ощущение, что скоро на 27,50 пойдем и почти все в это верят

Самое в этом интересное, что при любом направлении движения почти все верят, что это направление навсегда, начиная со второго дня :)
Даже без учета "То вдруг бах", так не бывает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:38

  Yuri_T написав:
  Tolevas написав:То вдруг бах и буквально на следующий день опты покупают по 29,40, а продают вечером по 31,50.

начинаю сомневаться в вашей адекватности.
угроза введения ВП + все связанные с этим риски есть просто "То вдруг бах..."?

зы. для уточнения. корнет, вы женщина? (с)


А причем здесь причины и моя адекватность? Я разве написал, что что-то произошло без причины? Или вы за меня додумали? Я всего лишь написал про неспокойную валютную жизнь в нашей стране, где никому не дают расслабиться.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:40

  Сибарит написав:
  Tolevas написав:ощущение, что скоро на 27,50 пойдем и почти все в это верят

Самое в этом интересное, что при любом направлении движения почти все верят, что это направление навсегда, начиная со второго дня :)
Даже без учета "То вдруг бах", так не бывает.


Странно, что здесь не пасутся психологи, набирая материал для диссертаций. Или пасутся?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:48

  Tolevas написав:Или вы за меня додумали?

ответ женщины.
30+
обсуждать дальше смысла нет. потому что через 2 ответа выяснится: "То вдруг бах..." написал я :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:48

Re: Валютный рынок в контексте

26-25-24 грн за 1 доллар. Гадайте и дальше.
А тем временем по информации из достоверных источников - в нетак давно национализированом - клиенты выносят как банкоматы так и кассы(в которых была бумага). Большинство отделений с утра не подкрепили ГРН, а так же клиенты массово увеличивают лимиты на съём со своих счетов.. Ну никак не получается 27 как многие здесь пишут. С обеда - вопрос - продадите - ответ кассира - долларов нет! и не будет....

Вопрос по ОВГЗ - на сегодня какая общая сумма в ГРН у нерезидентов?

P.S. город Корабелов - вечер - ПОВ - 28.20-28.80.

С самого утра "оленей" кормили по 31.5 через окно с периодичностью 1 мин 1 чел - реально не поленился и постоял пол часика..... Опт 29-29.15 барыги на себя - можно было продать...

С уважением.
swodnix
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:53

  Yuri_T написав:
  Tolevas написав:Или вы за меня додумали?

ответ женщины.
30+
обсуждать дальше смысла нет. потому что через 2 ответа выяснится: "То вдруг бах..." написал я :mrgreen:


- Дорогой, ты знаешь, что Ивановы купили машину?
- Не может быть!
- Ах, не может быть? Значит я брешу? А брешут только собаки! Мама, он меня сукой обозвал!

Так вот, в данном случае в роли женщины выступаете как раз Вы, так как додумываете за меня то, что я не говорил. "То вдруг бах..." означает внезапную, резкую смену тренда и настроений, а не то, что вы пытаетесь мне приписать. Телепатия - лженаука.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:01

  Tolevas написав:"То вдруг бах..." означает внезапную, резкую смену тренда и настроений, а не то, что вы пытаетесь мне приписать. Телепатия - лженаука.

с женщинами не спорю.
не буду вам мешать формировать для пасущихся психологов так нужный им материал для диссертаций.
вы его и так сегодня не мало навалили, но можно и "углУбить" (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:04

К вопросу о ...
Смолий вроде требовал от банков побеспокоиться о заправке гривней банкоматов.
Вопрос решается очень просто. Самый государственный из наших госов. Хотел сегодня снять 1000 налички. На экране - "вы хотите снять 50, 100, 200?" И всё! :)
Ну снял я бешеную сумму в 200 грн и пошёл себе. Повторять ради 1000 грн операцию 5 раз как-то не захотел.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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