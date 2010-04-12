Самое в этом интересное, что при любом направлении движения почти все верят, что это направление навсегда, начиная со второго дня
Даже без учета "То вдруг бах", так не бывает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:38
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:38
А причем здесь причины и моя адекватность? Я разве написал, что что-то произошло без причины? Или вы за меня додумали? Я всего лишь написал про неспокойную валютную жизнь в нашей стране, где никому не дают расслабиться.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:40
Странно, что здесь не пасутся психологи, набирая материал для диссертаций. Или пасутся?
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:48
ответ женщины.
30+
обсуждать дальше смысла нет. потому что через 2 ответа выяснится: "То вдруг бах..." написал я
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:48
Re: Валютный рынок в контексте
26-25-24 грн за 1 доллар. Гадайте и дальше.
А тем временем по информации из достоверных источников - в нетак давно национализированом - клиенты выносят как банкоматы так и кассы(в которых была бумага). Большинство отделений с утра не подкрепили ГРН, а так же клиенты массово увеличивают лимиты на съём со своих счетов.. Ну никак не получается 27 как многие здесь пишут. С обеда - вопрос - продадите - ответ кассира - долларов нет! и не будет....
Вопрос по ОВГЗ - на сегодня какая общая сумма в ГРН у нерезидентов?
P.S. город Корабелов - вечер - ПОВ - 28.20-28.80.
С самого утра "оленей" кормили по 31.5 через окно с периодичностью 1 мин 1 чел - реально не поленился и постоял пол часика..... Опт 29-29.15 барыги на себя - можно было продать...
С уважением.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:53
- Дорогой, ты знаешь, что Ивановы купили машину?
- Не может быть!
- Ах, не может быть? Значит я брешу? А брешут только собаки! Мама, он меня сукой обозвал!
Так вот, в данном случае в роли женщины выступаете как раз Вы, так как додумываете за меня то, что я не говорил. "То вдруг бах..." означает внезапную, резкую смену тренда и настроений, а не то, что вы пытаетесь мне приписать. Телепатия - лженаука.
Додано: Вів 27 лис, 2018 19:01
с женщинами не спорю.
не буду вам мешать формировать для пасущихся психологов так нужный им материал для диссертаций.
вы его и так сегодня не мало навалили, но можно и "углУбить" (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 27 лис, 2018 19:04
К вопросу о ...
Смолий вроде требовал от банков побеспокоиться о заправке гривней банкоматов.
Вопрос решается очень просто. Самый государственный из наших госов. Хотел сегодня снять 1000 налички. На экране - "вы хотите снять 50, 100, 200?" И всё!
Ну снял я бешеную сумму в 200 грн и пошёл себе. Повторять ради 1000 грн операцию 5 раз как-то не захотел.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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