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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 19:25
Tolevas написав:
ощущение, что скоро на 27,50 пойдем и почти все в это верят.
теже, кто верил что до октября успеют по 26 непотриба набрать?
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:31
Yuri_T написав:
если это тот ник, о котором подумал, то клиент продолжает вещать в том же стиле.
талант, несомненный талант (с)
Вы уже в третий раз прощаетесь, но продолжаете развивать тему. Так кто из нас женщина?
И только женщина могла раздуть из мухи слона. 50+?
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:38
swodnix написав:
26-25-24 грн за 1 доллар. Гадайте и дальше.
А тем временем по информации из достоверных источников - в нетак давно национализированом - клиенты выносят как банкоматы так и кассы(в которых была бумага).
Сегодня заходил в отделение "не так давно национализированного", 3 его банкомата + ПУМБовский + Агриколевский работали, гривна была, очередей не видел.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:39
Sinica написав: Tolevas написав:
Сотрудница забирала депо в Альфа-банке - 6 тыс. долларов. Заказала в пятницу на вторник, вчера волновалась из-за всех этих событий, думала - мало ли, не отдадут под шумок. Спокойно отдали новыми хрустящими.
Товарищ в воскресенье вечером заказал в госе валюту на среду - сегодня прислали смску с отказом.
То валютные счета, а то покупка валюты. По счетам нормальные банки обязательства выполняют, а продавать валюту не обязаны
Востаннє редагувалось Mazay256
в Вів 27 лис, 2018 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:53
Starikan написав: swodnix написав:
26-25-24 грн за 1 доллар. Гадайте и дальше.
А тем временем по информации из достоверных источников - в нетак давно национализированом - клиенты выносят как банкоматы так и кассы(в которых была бумага).
Сегодня заходил в отделение "не так давно национализированного", 3 его банкомата + ПУМБовский + Агриколевский работали, гривна была, очередей не видел.
Аналогично, все банкоматы шуршат, деньги льют.
Казачки, походу, руснявые.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:04
ГП "Мариупольский морской торговый порт" - Официальная страница
6 ч. ·
27 ноября Мариупольский порт работает в штатном режиме. На 3-4 причалах продолжается сооружение зернового терминала.
Под загрузку у причалов три судна: на т/х «BEATA» грузится 8106 тонн металлопродукции на Испанию, на т/х «FEDERAL ASAHI» - 22130 тонн стали и слябов, на т\х «FEDERAL HUDSON» - 22203 тонн слябов, оба судна направятся на Великобританию.
С начала месяца обработано 32 судна, выгружено 1581 и загружено 559 железнодорожных вагонов.
По состоянию на 13.00 на входе в Керчь-Еникальский канал досмотра и прохода ожидают 13 судов, направляющихся в Мариупольский порт, некоторые простаивает уже более одиннадцати суток. На выходе из Азовского моря в канал – 7 судов, загрузившихся в Мариупольском порту.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:04
Faceless написав: freeze написав: zzzzzz написав:
ВТБ БАНК УСЬЕ ))) ОТМУЧИЛСЯ.
ВЕЧЕРОМ ВВЕЛИ ВРЕМЕННУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ И ПРИЗНАЛИ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМ
Не надо быть Кашпировским, чтобы предположить, что в последний путь в следующем году уйдут и все оставшиеся банки с российскими корнями.
Точнее с корнями в российских госах. Вроде остались только ПИБ и Сбер
Аллу загонят? Чем им крыть? Если вдруг выносить будут без разбора?
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:05
Starikan написав: swodnix написав:
26-25-24 грн за 1 доллар. Гадайте и дальше.
А тем временем по информации из достоверных источников - в нетак давно национализированом - клиенты выносят как банкоматы так и кассы(в которых была бумага).
Сегодня заходил в отделение "не так давно национализированного", 3 его банкомата + ПУМБовский + Агриколевский работали, гривна была, очередей не видел.
В моём депрессивном селе заходил в обед в одно из отделений "не так давно национализированного", банкомат работал, гривну никто не выносил, очередь была к терминалам - оплата коммуналки. Как для обеденного времени, народу было немного.
Неподалёку было отделение Райффа с конями, к банкоматам очередей не наблюдалось.
В супермаркетах массовых закупок круп-макарон-спичек-соли-консервов-сахара не наблюдалось. Как-то так
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:08
freeze написав: zzzzzz написав:
ВТБ БАНК УСЬЕ ))) ОТМУЧИЛСЯ.
ВЕЧЕРОМ ВВЕЛИ ВРЕМЕННУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ И ПРИЗНАЛИ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМ
Не надо быть Кашпировским, чтобы предположить, что в последний путь в следующем году уйдут и все оставшиеся банки с российскими корнями.
...Я руками і ногами тільки "ЗА"!!! (давно пора!!! )
- а то тут багато щирих/ярих псевдо-урапатріотів, які люблять бавитись в русько-банківську рулетку, спокушаючись на високі ставки, а потім стогнуть і дивуються на гілці альфа-банку: як же так???
- нас обманюють/обхитрюють на кожнім кроці!!! - а ми ж так чесно хочемо "заробити" свій копієшний кешбек! - і тому несемо їм свої кровні знову і знову!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:13
Yuri_T написав: ЛАД написав:
...Повторять ради 1000 грн операцию 5 раз как-то не захотел.
гордый? ходи без денег
Ленивый ...
Но Ваши сегодняшние комментарии вдохновляют.
А хоть что-то по делу можно? Хотя бы для разнообразия ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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