Информацию для форумчан предоставил. Только и того... Приват - деньги в банкоматах были, только ограничение 3 000 грн в день ввели со вчера - проверяли лично. В кассах ограничение на снятие в гривне не было сегодня... Но ещё не вечер.
А вот доллар купить как пару дней назад уже невозможно было. Посмотрим ,что дальше будет - гадать на коф гуще не буду. Жаждущих откупится по 27.80-90 думаю пока порадовать нечем.
Сколько у нас на след. год запланирована инфляция? 7%?
АО "Укрзализныця" планирует проиндексировать тарифы на грузовые перевозки с 1 февраля 2019 года на 16,6%.
Об этом и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в ходе Инфраструктурного дня Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) во вторник.
"Тариф будет индексироваться автоматически и более того, не раз в год а ежеквартально на небольшие показатели изменения. С одной стороны, это дает прогнозируемость для "Укрзализныци" относительно того, какие средства мы будем получать в долгосрочной перспективе. С другой стороны это позволяет частным операторам, частным клиентам понимать какой будет тарифная политика "Укрзализныци" не в следующие три месяца или полгода, а на много лет вперед в соответствии с макроэкономическими показателями", - пояснил он.
Согласно презентации "Укрзализныци", обнародованной в ходе Инфраструктурного дня, первый этап индексации планируется с 1 февраля 2019 года на 16,6%, далее шаг индексации составит по 2,5% с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября 2019 года.
Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила 27 ноября проект постановления об уменьшении более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко.
В нацкомиссии уверяют, что новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС.
Не совсем так, с банкомата привата, с 1 карты лимит 20000 каждые 3 часа, если кто то до вас снял там сразу 20000 за 1 транзакцию, он на некоторое время переключается на 3000, этой фишке уже больше года, вроде как национализировали так и появилась. Банкоматы полные, очередей нету) В обед хотел откупиться по 28.35, но не смог вырваться, к вечеру 28.50 продают уже , завтра с самого утра прикуплю, Киев