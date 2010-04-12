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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6924692569266927

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 945
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:17

Казачки руснявые.....

Captain Obvious

Информацию для форумчан предоставил. Только и того...
Приват - деньги в банкоматах были, только ограничение 3 000 грн в день ввели со вчера - проверяли лично.
В кассах ограничение на снятие в гривне не было сегодня... Но ещё не вечер.

А вот доллар купить как пару дней назад уже невозможно было.
Посмотрим ,что дальше будет - гадать на коф гуще не буду.
Жаждущих откупится по 27.80-90 думаю пока порадовать нечем.
swodnix
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:25

Сколько у нас на след. год запланирована инфляция? 7%?
АО "Укрзализныця" планирует проиндексировать тарифы на грузовые перевозки с 1 февраля 2019 года на 16,6%.

Об этом и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в ходе Инфраструктурного дня Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) во вторник.

"Тариф будет индексироваться автоматически и более того, не раз в год а ежеквартально на небольшие показатели изменения. С одной стороны, это дает прогнозируемость для "Укрзализныци" относительно того, какие средства мы будем получать в долгосрочной перспективе. С другой стороны это позволяет частным операторам, частным клиентам понимать какой будет тарифная политика "Укрзализныци" не в следующие три месяца или полгода, а на много лет вперед в соответствии с макроэкономическими показателями", - пояснил он.

Согласно презентации "Укрзализныци", обнародованной в ходе Инфраструктурного дня, первый этап индексации планируется с 1 февраля 2019 года на 16,6%, далее шаг индексации составит по 2,5% с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября 2019 года.

https://bin.ua/companies/228043-ukrzaliznycya-namerena-povysit-gruzovye-tarify-na.html

И ещё одно:
Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила 27 ноября проект постановления об уменьшении более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко.

В нацкомиссии уверяют, что новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС.

https://bin.ua/news/economics/faec/228046-nkryeku-odobrila-snizhenie-tarifov-na.html

Тем временем евро/долл.1,1294, брент 59,74, рубль 67,21.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:26

swodnix

Не совсем так, с банкомата привата, с 1 карты лимит 20000 каждые 3 часа, если кто то до вас снял там сразу 20000 за 1 транзакцию, он на некоторое время переключается на 3000, этой фишке уже больше года, вроде как национализировали так и появилась. Банкоматы полные, очередей нету) В обед хотел откупиться по 28.35, но не смог вырваться, к вечеру 28.50 продают уже :? , завтра с самого утра прикуплю, Киев
rils33
 
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